Cámara aprueba proyecto que prohíbe las carreras de galgos: rechazó uno que buscaba regularlas

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca prohibir y sancionar las carreras de perros en todo el territorio nacional, mientras que rechazó una iniciativa paralela que proponía regular esta actividad.

La moción de prohibición recibió 80 votos a favor, 41 en contra y siete abstenciones durante la sesión especial realizada este martes. Tras recibir indicaciones, el proyecto deberá regresar a la Comisión de Medio Ambiente para continuar su discusión en particular.

La iniciativa modifica la Ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía y establece la prohibición de realizar carreras de perros, sin distinción de raza, en todo el país.

El texto contempla además sanciones para quienes organicen o participen en este tipo de competencias. Entre ellas se incluyen penas de presidio menor en su grado medio, multas de entre 20 y 40 UTM e inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales. Para quienes promuevan, faciliten o difundan estas actividades se consideran multas de entre 5 y 20 UTM.

Durante la misma sesión, la Sala también se pronunció sobre el proyecto presentado en 2019 y orientado a establecer una regulación para permitir las carreras bajo determinados requisitos. Esta alternativa fue rechazada por 68 votos en contra, 50 a favor y 10 abstenciones.

De esta manera, la Cámara optó por mantener en tramitación la propuesta que apunta a terminar con estas competencias, descartando la alternativa destinada a establecer un marco regulatorio para su realización.

El proyecto de prohibición había ingresado al Congreso en 2021 y actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional. Una vez que la Comisión de Medio Ambiente despache su discusión en particular, la iniciativa deberá volver a la Sala antes de eventualmente avanzar al Senado.