A apretarse el bolsillo: ministro Quiroz anuncia nueva alza en el precio de los combustibles

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que esta semana habrá una nueva alza en el precio de los combustibles, en medio del incremento que ha registrado el valor internacional del petróleo producto de las hostilidades en Medio Oriente.

Aunque los valores definitivos todavía no han sido informados, el secretario de Estado adelantó que el incremento podría rondar los $30 por litro para las bencinas y alcanzar cerca de $90 por litro en el caso del diésel.

“Tiene que haber un alza porque la verdad es que los precios han seguido subiendo afuera. Tenemos una guerra y vamos a ir subiendo”, señaló Quiroz en el Congreso.

Respecto de la magnitud que podría alcanzar el incremento, precisó: “Esperamos alzas del orden de $30 o algo más en bencina y del orden de $90 o algo por ahí en diésel”.

El ministro sostuvo, sin embargo, que el ajuste será más gradual que la denominada “mega alza” registrada en marzo, argumentando que actualmente existe una mejor situación de las cuentas fiscales.

“Hoy tenemos las finanzas más ordenadas que antes. Vamos a ir subiendo un poco más paulatino”, afirmó.

El anuncio ocurre después de que expertos anticiparan una nueva presión sobre los precios de los combustibles debido al encarecimiento del barril de crudo en los mercados internacionales.

Los montos definitivos de las variaciones se conocerán este miércoles, cuando la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publique su informe semanal de precios.