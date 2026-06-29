Luis Alberto Tamayo, escritor: Cómo se evalúa la comprensión lectora es “una trampa para los niños”

Con una carrera que transita entre el aula, los guiones de televisión y el éxito editorial, el autor de “Caballo Loco” reivindica la oralidad y la curiosidad como las únicas llaves maestras del aprendizaje.

Crítica a la evaluación lectora: El escritor Luis Alberto Tamayo sostiene que la forma en que se evalúa la comprensión lectora en Chile “ es una trampa para los niños ”, ya que las preguntas utilizadas no miden realmente la comprensión de un texto.

El escritor sostiene que la forma en que se evalúa la comprensión lectora en Chile “ ”, ya que las preguntas utilizadas no miden realmente la comprensión de un texto. Cuestiona el enfoque técnico: A su juicio, el sistema ha caído en un exceso de tecnicismos. “ Me parece que la forma de evaluar la lectura y la comprensión lectora está equivocada. Si siguen preguntando esa cantidad de tonteras, como decía Nicanor Parra, los profesores se volvieron locos. Esas preguntas no son pertinentes. Hay un tecnicismo que le ha hecho mucho daño a la educación ”, afirma.

A su juicio, el sistema ha caído en un exceso de tecnicismos. “ ”, afirma. Defiende que los niños sí leen: Tamayo rechaza la idea de que las nuevas generaciones hayan dejado de leer y plantea que el problema está en cómo se incentiva y evalúa la lectura, más que en una falta de interés de los estudiantes.

Tamayo rechaza la idea de que las nuevas generaciones hayan dejado de leer y plantea que el problema está en cómo se incentiva y evalúa la lectura, más que en una falta de interés de los estudiantes. Literatura sin simplificaciones: El autor sostiene que escribir para niños no implica reducir la complejidad de las historias ni subestimar a los lectores jóvenes, sino ofrecerles obras que los desafíen y despierten su imaginación.

El autor sostiene que escribir para niños no implica reducir la complejidad de las historias ni subestimar a los lectores jóvenes, sino ofrecerles obras que los desafíen y despierten su imaginación. Rol de los mediadores: En la entrevista destaca la importancia de profesores, familias y bibliotecas como mediadores de la lectura, insistiendo en que el gusto por leer se construye mediante experiencias significativas y no únicamente a través de exigencias escolares.

En la entrevista destaca la importancia de profesores, familias y bibliotecas como mediadores de la lectura, insistiendo en que el gusto por leer se construye mediante experiencias significativas y no únicamente a través de exigencias escolares. Nueva publicación: La conversación aborda además su más reciente trabajo literario y su trayectoria como escritor de literatura infantil y juvenil, junto con su visión sobre la formación de lectores en Chile. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.