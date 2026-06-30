Incendio en regimiento de Osorno obliga a ampliar operativo de Bomberos: no se reportan lesionados

Un incendio afectó este martes a dependencias del Regimiento Arauco, Destacamento de Montaña N°9, ubicado en la intersección de las calles O’Higgins y Barros Arana, en la ciudad de Osorno, Región de Los Lagos, movilizando un amplio operativo de emergencia.

La magnitud del siniestro llevó a Bomberos a declarar la tercera alarma, lo que significa que el incendio superó la capacidad de respuesta inicial y requirió un importante refuerzo de recursos, incluyendo más carros bomba y personal. Debido a ello, se sumaron compañías de Puerto Octay, Río Negro y San Pablo, además de las unidades de Osorno, para combatir las llamas.

Según informó el Ejército, el fuego comenzó alrededor de las 11:50 horas y se propagó por el segundo piso de una de las instalaciones del recinto militar. La institución precisó que en ese momento no había personal en el interior del inmueble afectado.

Tras detectarse la emergencia, se activaron los protocolos internos de respuesta a incendios con efectivos que se encontraban en el cuartel, quienes colaboraron junto a Bomberos en las labores para contener las llamas.

El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rehbein, señaló que las causas del incendio deberán ser establecidas por Bomberos. No obstante, indicó que una de las hipótesis preliminares apunta a una eventual falla eléctrica o una sobrecarga del sistema.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se registran personas lesionadas a raíz del incendio. El trabajo de los equipos de emergencia continuó durante la jornada para controlar completamente el fuego y evitar su propagación a otras dependencias del regimiento.