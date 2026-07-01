Estudio Activa: solo 1 de cada 5 chilenos tomará vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno seguirán siendo, para la mayoría de los chilenos, un período de descanso en casa más que una oportunidad para viajar. Así lo reveló el Estudio Vacaciones de Invierno 2026 de Activa Research, que mostró que solo un 20,1% de las personas tiene previsto tomar vacaciones durante este receso escolar, mientras que el 79,9% no lo hará.

La investigación, realizada entre el 24 y el 26 de junio a 1.011 personas de entre 18 y 70 años de todo el país, evidenció que la intención de viajar aumenta entre los jóvenes y los grupos de mayores ingresos, aunque sigue siendo una conducta minoritaria a nivel nacional.

Entre quienes sí aprovecharán el receso para descansar, el 47,4% viajará dentro de Chile, consolidando al país como el principal destino para estas vacaciones. En tanto, un 36,8% permanecerá en su hogar y solo un 15,9% viajará al extranjero, alternativa que se concentra principalmente en el segmento socioeconómico C1, donde alcanza el 37,7%.

El estudio también muestra que predominan las escapadas breves. Un 44,6% de quienes tomarán vacaciones descansará cinco días o menos, mientras que el promedio general será de 8,2 días. Los jóvenes de entre 18 y 30 años, junto con las personas de mayores ingresos, son quienes proyectan períodos de descanso más extensos.

En materia de gasto, el desembolso promedio estimado asciende a $391.119. Sin embargo, el informe advierte importantes diferencias entre los distintos grupos socioeconómicos. Cerca del 40% de quienes viajarán destinará menos de $100 mil a sus vacaciones, mientras que en el segmento C1 el gasto promedio alcanzará los $1.207.074, casi tres veces superior al promedio general.

Desde Activa Research señalaron que los resultados reflejan que “las vacaciones de invierno siguen siendo, ante todo, un receso para el descanso familiar y escolar, no un periodo masivo de viajes”. Agregaron que “el bajo gasto promedio y la concentración de la intención de viajar en los grupos de mayores ingresos reflejan una brecha que condiciona cómo las familias chilenas usan este tiempo libre”.