Cabo Froward revela un nuevo valor ambiental en sus turberas

Durante años, Cabo Froward ha sido reconocido por sus bosques, paisajes y biodiversidad. Sin embargo, una investigación liderada por la fundación Rewilding Chile y la Universidad de Chile suma ahora una nueva dimensión para comprender el extremo sur del continente: sus turberas almacenan, en promedio, hasta tres veces más carbono que los bosques del mismo sector.

El estudio, realizado en la Península de Brunswick, determinó que estas turberas concentran cerca de 1.647 toneladas de carbono por hectárea, frente a las 536 toneladas promedio de los bosques aledaños. Según los investigadores, se trata de ecosistemas que permanecen en un estado de conservación excepcional y que cumplen un papel clave en la regulación climática.

Jaime Hernández, director del Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje de la Universidad de Chile, afirma que el estudio sorprendió incluso a los investigadores. “No sabíamos que las turberas patagónicas almacenaban niveles de carbono comparables a los de ecosistemas tropicales“, sostiene.

Actualmente, Rewilding Chile (creada por Douglas y Kristine Tompkins) impulsa junto al Estado la creación de un parque nacional en este sector, considerado uno de los ecosistemas más prístinos del extremo austral. El hallazgo no solo aporta evidencia científica sobre el papel climático de estos ecosistemas, sino que también amplía la forma en que se entiende uno de los territorios más australes y menos intervenidos del continente americano.