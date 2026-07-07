Reabren investigación por fraude al Fisco: nuevas diligencias en caso que involucra a Calisto

El Juzgado de Garantía de Coyhaique acogió este martes la solicitud de reapertura de la investigación por fraude al Fisco presentada por la defensa del imputado Felipe Klein, en una causa que lleva adelante la Fiscalía Local de Coyhaique y que involucra a ocho personas, entre ellas el senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto.

Durante la audiencia, el magistrado Mario Devaud ordenó reabrir la investigación por un plazo de 60 días para la realización de diligencias “puntuales y acotadas” relacionadas con la situación procesal de Klein.

En el mismo procedimiento, y sobre la base del principio de objetividad que rige al Ministerio Público, la Fiscalía accedió a practicar diligencias específicas solicitadas por la defensa del senador Calisto, pese a que habían sido presentadas fuera del plazo legal. Estas corresponden principalmente a la elaboración de informes y la toma de declaraciones.

La Fiscalía informó que cumplirá con las diligencias ordenadas por el tribunal, precisando que no existe controversia respecto de su pertinencia. Además, se fijó para el lunes 27 de julio, a las 09:00 horas, una nueva audiencia en el Juzgado de Garantía de Coyhaique para debatir la viabilidad de otras dos diligencias solicitadas por la defensa del parlamentario.

El Ministerio Público recordó que en esta causa ya presentó acusación y solicitó el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, tras una investigación iniciada en 2021. Según la Fiscalía, el monto del presunto fraude al Fisco supera los $100 millones.

Durante la audiencia, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, sostuvo que el objetivo del Ministerio Público es evitar “dilaciones innecesarias”, con el propósito de que, una vez resuelta la solicitud de desafuero, pueda fijarse la audiencia de preparación de juicio oral y posteriormente llevar la causa a juicio oral.

En ese contexto, este viernes la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisará la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía, luego de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitara para conocer el caso.