Isla Navarino emerge como nuevo punto de vigilancia de gripe aviar en Chile

La gripe aviar dejó de ser hace tiempo un problema exclusivo de las aves. Su expansión a distintos continentes y el impacto que ha provocado sobre la biodiversidad, la producción animal e incluso la salud pública han convertido a este virus en uno de los principales desafíos sanitarios de la actualidad.

La necesidad de estudiar este fenómeno se hizo evidente en 2022, cuando la influenza aviar de alta patogenicidad llegó por primera vez a Chile tras expandirse por América. En pocos meses, el virus provocó una mortalidad masiva de aves silvestres a lo largo de la costa, afectó colonias de aves marinas, mamíferos marinos e incluso obligó a reforzar medidas de vigilancia en planteles avícolas, transformándose en uno de los mayores desafíos sanitarios para la fauna del país en las últimas décadas.

En ese contexto, investigadores de la Universidad Católica, en colaboración con el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), impulsaron un programa de vigilancia que busca comprender cómo circula el virus en los ecosistemas subantárticos y fortalecer la vigilancia epidemiológica en uno de los territorios más australes del planeta. La iniciativa combina monitoreo en terreno, toma de muestras y análisis científicos para generar información que permita anticipar brotes y orientar estrategias de conservación y bioseguridad.

Desde 2024, los equipos de investigación han desarrollado campañas de monitoreo en distintos p untos del canal Beagle, con especial foco en Isla Navarino y sectores como Bahía Róbalo, Punta Gusano e islotes cercanos, además de expediciones hacia Isla Lennox.

además de expediciones hacia En cada campaña se recolectan muestras de aves silvestres para identificar la circulación de virus de influenza aviar, secuenciar las variantes presentes y generar una vigilancia activa que permita detectar tempranamente la aparición de patógenos antes de que se transformen en brotes de mayor escala. Según Pedro Jiménez, profesor asistente de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UC e investigador asociado del CHIC, se trata de la primera vigilancia viral sistemática de patógenos aviares realizada en esta zona austral.

El extremo austral de Chile constituye un punto de convergencia de rutas migratorias provenientes tanto del Pacífico como del Atlántico, donde miles de aves que pasan gran parte del año separadas en el hemisferio norte coinciden durante su migración. Esa concentración convierte al territorio en un punto privilegiado para estudiar cómo circulan virus y otros patógenos, además de representar una conexión natural entre Sudamérica y la Antártica, donde la gripe aviar ya ha registrado brotes en los últimos años.

Los resultados acumulados señalan que, pese a las muestras tomadas en Bahía Róbalo, Punta Gusano e Isla Lennox, el equipo liderado por Jiménez no ha detectado hasta ahora la variante altamente patógena del virus en la zona del canal Beagle, aunque sí la ha confirmado al otro lado del Estrecho de Magallanes. Según el investigador, la evidencia disponible refuerza la importancia del corredor patagónico hacia las Islas Falklands/Malvinas, Georgia del Sur y la Península Antártica, territorio donde la gripe aviar ya ha provocado brotes recurrentes desde su llegada.

“El edificio del CHIC tiene un laboratorio que incluso permite analizar las muestras en el lugar. Cuentan con PCR en tiempo real, con capacidades de bioseguridad y con los equipos necesarios para hacer un primer análisis in situ. Es la forma ideal de trabajar porque permite obtener resultados rápidamente y no depender completamente de la centralización, por eso es tan importante mantener el financiamiento continuo del CHIC y seguir fortaleciendo este tipo de capacidades científicas en una zona tan remota“, comentó el investigador.

Según Jiménez, Chile aún mantiene una importante brecha en materia de vigilancia activa de enfermedades en fauna silvestre. Si bien el país logró contener el impacto de la gripe aviar en los sistemas productivos, sostiene que la detección temprana sigue dependiendo en gran medida de denuncias ciudadanas y de investigaciones impulsadas desde el mundo académico, en lugar de programas permanentes de monitoreo financiados por el Estado.

“Estados Unidos, por ejemplo, financia muchas iniciativas de vigilancia activa a través de organismos públicos. En Chile, el SAG hace un gran esfuerzo en monitorear dentro de los márgenes que sus presupuestos permiten. Por otro lado, el rol de los investigadores en potenciar la vigilancia activa es clave, quienes logran hacerlo muchas veces postulando a fondos concursables o buscando financiamiento internacional”, añadió el investigador.

Jiménez asegura que fortalecer este tipo de vigilancia no solo tiene implicancias para la conservación de la fauna silvestre, sino también para la productividad nacional. La detección temprana de nuevos brotes permite anticipar medidas de bioseguridad y reducir el riesgo de que el virus alcance sistemas productivos, evitando consecuencias económicas para la industria avícola.

“Los sistemas de alerta temprana son muy importantes. Si Chile tuviera la capacidad de monitorear activamente distintos puntos del país, podría adelantarse dos o tres semanas a un brote y dar aviso a la industria para reforzar las medidas de bioseguridad. Ese es el modelo que debería institucionalizarse en el futuro”, concluyó.