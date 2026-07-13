Cámara envía a comisión mixta proyecto de expulsiones por plazo de reingreso

La Cámara de Diputados envió a comisión mixta el proyecto que agiliza las expulsiones administrativas de migrantes en situación irregular, luego de rechazar una modificación del Senado relacionada con el período de prohibición para reingresar al país.

Según informó La Tercera, el grueso de la iniciativa fue aprobado con 125 votos a favor y 13 abstenciones. El desacuerdo surgió porque el Senado eliminó una disposición que fijaba en cinco años el plazo mínimo sin poder volver a Chile para las personas expulsadas administrativamente. La legislación vigente establece tres años.

El proyecto, presentado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, busca fortalecer las facultades de la Subsecretaría del Interior y de la Policía de Investigaciones (PDI). Entre sus medidas incorpora la afectación grave del orden público como causal de expulsión, permite el ingreso policial a domicilios con autorización judicial y reduce de diez a cinco días el plazo para reclamar una expulsión.

Tras la votación, el diputado del Frente Amplio Jaime Bassa anunció una reserva de constitucionalidad. El parlamentario de oposición sostuvo que algunas normas no habrían alcanzado el quórum requerido y advirtió que la reducción de los plazos afectaría el debido proceso y el derecho a defensa.

Desde el oficialismo, las diputadas republicanas Macarena Santelices y Chiara Barchiesi defendieron la iniciativa como una herramienta para reforzar el control migratorio y ejecutar expulsiones pendientes. La diputada de Renovación Nacional Claudia Mora planteó que la comisión mixta debería elevar a diez años la prohibición de reingreso.

La comisión mixta, integrada por diputados y senadores, deberá resolver ahora la diferencia sobre el plazo de reingreso antes de que el proyecto continúe su tramitación.