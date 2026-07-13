Ley Miscelánea: Alvarado toma control de negociación con PPD tras fallido acuerdo de Quiroz

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, asumió el liderazgo de las conversaciones entre el Ejecutivo y los senadores del PPD para intentar recomponer el acuerdo político por la Ley Miscelánea, también conocida como megarreforma, luego del quiebre provocado por una indicación ingresada por el Ministerio de Hacienda que rebajaba el impuesto corporativo de 23% a 22%.

El episodio ocurrió el viernes, mientras la Comisión de Hacienda del Senado discutía el proyecto en particular. En ese momento, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debió abandonar por algunos minutos la sala, en medio del malestar de los senadores del PPD, quienes advirtieron que retirarían el respaldo comprometido días antes al considerar que la rebaja del impuesto nunca había formado parte de las negociaciones.

Aunque junto a Quiroz permanecía el ministro de la Segpres, José García Ruminot, quien había participado en las conversaciones con la oposición, fue Claudio Alvarado quien intervino para ordenar el retiro de la indicación y restablecer las condiciones originalmente pactadas con los parlamentarios del PPD.

El propio Alvarado confirmó posteriormente su decisión. “En aras del buen entendimiento del compromiso asumido con el PPD, le solicité expresamente al ministro de Hacienda retirar la indicación de rebaja de impuesto corporativo al 22%. Al retirarse la indicación, los términos de conversación con el PPD se mantienen inalterados”, afirmó en entrevista con La Tercera. La autoridad agregó que “no está el escenario para llegar a un entendimiento global con la oposición”.

La intervención se produjo en la antesala de una semana decisiva para la tramitación de la megarreforma, que deberá completar su revisión en la Comisión de Hacienda antes de ser votada por la Sala del Senado. En el Gobierno reconocen que cuentan con los votos para aprobar la iniciativa, pero consideran relevante alcanzar un respaldo más amplio que el de las fuerzas oficialistas.

Con ese objetivo, el Ejecutivo había construido un entendimiento con los senadores del PPD Ricardo Celis, Pedro Araya y Loreto Carvajal, negociación facilitada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez. El acuerdo contemplaba el apoyo de esos parlamentarios al régimen de invariabilidad tributaria, a cambio de incorporar una sobretasa de 1,5% para las empresas que optaran por acogerse a ese mecanismo.

Sin embargo, el ingreso de la indicación que rebajaba el impuesto corporativo alteró ese entendimiento. Los senadores del PPD sostuvieron que nunca fueron informados de ese cambio y señalaron que modificaba las condiciones bajo las cuales habían comprometido su respaldo al proyecto.

Aunque el ministro Quiroz retiró posteriormente la indicación y restituyó la tasa de 23%, los parlamentarios transmitieron que el acuerdo político había quedado “caído”, argumentando que el episodio había deteriorado la confianza con el Ejecutivo.

El conflicto también repercutió al interior de la oposición, donde el entendimiento alcanzado por los senadores del PPD generó cuestionamientos desde otras fuerzas del sector y desde la nueva directiva de la colectividad encabezada por el diputado Raúl Soto.

En La Moneda, en tanto, hubo molestia por el manejo del episodio, ya que la modificación proyectó la imagen de un Gobierno que no respetaba los compromisos alcanzados en la negociación. Ese escenario llevó a que Alvarado pasara a encabezar personalmente los contactos con el PPD.

Según distintas fuentes conocedoras de las conversaciones, durante todo el fin de semana el biministro mantuvo comunicación con el senador Pedro Araya. Incluso, el Ejecutivo evaluaba concretar este lunes una reunión con la bancada de senadores del PPD para intentar recomponer las confianzas, aunque la cita aún no estaba confirmada al cierre de esta edición.

Pese al retiro de la indicación, el Ejecutivo enfrenta ahora un escenario distinto. Los senadores del PPD sostienen que el entendimiento alcanzado la semana pasada dejó de existir y que cualquier nueva negociación deberá comenzar desde cero. En ese contexto, el partido ya puso sobre la mesa una nueva exigencia: una rebaja al impuesto específico a los combustibles.

Aun así, el Gobierno mantiene la expectativa de retomar el diálogo. Tras asistir este domingo a la misa por el fallecimiento del exministro del Interior Enrique Krauss, Alvarado afirmó que “el malentendido que se produjo con la indicación, a nuestro juicio, ya está subsanado por parte del gobierno”, agregando que espera que “el PPD nos pueda acompañar” en la tramitación de la reforma.