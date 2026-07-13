Kast suspende gira ante sistema frontal previsto para Santiago y Valparaíso

El Presidente de la República, José Antonio Kast, suspendió una gira de tres días a la Región de Tarapacá para concentrarse en la respuesta del Gobierno ante el intenso sistema frontal que afectará la zona central del país. El pronóstico anticipa al menos cuatro días de precipitaciones, fuertes vientos y posibles emergencias en Santiago y Valparaíso.

La decisión permitirá al Mandatario monitorear el avance del fenómeno y mantenerse disponible para acudir a las zonas que eventualmente lo requieran. La contingencia fue revisada en el comité político de La Moneda, donde la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, expuso el escenario previsto.

La Dirección Meteorológica de Chile proyectó lluvias desde la tarde del jueves, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En la Región Metropolitana podrían caer más de 70 milímetros entre jueves y viernes, mientras que el acumulado del evento podría superar los 150 milímetros durante el fin de semana.

El meteorólogo de la entidad, Elio Brufort, explicó que dos sistemas frontales terminarán uniéndose sobre la zona central. Para los sectores costeros se estiman entre 300 y 330 milímetros hasta el lunes; para el interior, entre 160 y 200 milímetros; y para la cordillera, entre 300 y 350 milímetros de nieve.

En Valparaíso, especialistas advirtieron sobre un eventual aumento de los caudales de los ríos Aconcagua y Marga Marga, especialmente durante el segundo pulso de lluvias previsto para el domingo, cuando los suelos tendrían una menor capacidad de absorción. Las autoridades regionales también alertaron sobre sectores vulnerables a remociones en masa.

Senapred declaró alerta temprana preventiva y llamó a revisar viviendas, limpiar canaletas y retirar ramas que puedan caer. En Santiago, el gobernador regional, Claudio Orrego, informó que se dispusieron cerca de 45 motobombas, camiones hidrojet, 95 camiones aljibe y generadores para hospitales.

Municipios de la capital activaron sus protocolos de emergencia, reforzaron la limpieza de sumideros y comenzaron a monitorear quebradas, canales y puntos críticos. En la comuna de Santiago también se realizará un operativo preventivo para retirar rucos del lecho del río Mapocho y ofrecer albergues a quienes permanecen en el lugar.

Kast encabezó además una videollamada con delegados presidenciales regionales para revisar la preparación del Ejecutivo, acompañado por el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Max Pavez.