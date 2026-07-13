Posible oferta a Steinert para agregaduría en Perú abre rechazo en el oficialismo

El eventual regreso de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert al gobierno abrió cuestionamientos en el oficialismo, luego de que se conociera que la administración del Presidente José Antonio Kast le habría ofrecido asumir una agregaduría en la embajada de Chile en Perú.

Según informó La Tercera, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó que la posibilidad se encuentra bajo análisis, aunque aseguró que “no hay nada concreto todavía” y que no se ha adoptado una decisión.

Las críticas apuntan al dictamen de la Contraloría que determinó que Steinert excedió sus atribuciones al solicitar a la Policía de Investigaciones información sobre las diligencias del denominado “Clan Chen”. La exministra pidió reconsiderar ese pronunciamiento.

El jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, sostuvo que el Ejecutivo debe “frenar esas decisiones”. La diputada Ximena Ossandón, de la misma colectividad, planteó que cualquier nombramiento debe esperar la nueva respuesta de la Contraloría.

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), su presidente, Guillermo Ramírez, afirmó que la alternativa estaría descartada y respaldó esa determinación. La jefa de bancada del partido, Flor Weisse, agregó que el gobierno “no necesita más polémicas”.

Las diputadas libertarias Gloria Naveillán y Paulina Muñoz también rechazaron la opción. Naveillán calificó la idea como “tirada de las mechas”, mientras Muñoz cuestionó que se entregue un “premio de consuelo” cuando existen funcionarios de carrera disponibles.

En Republicanos, en cambio, evitaron cerrar la puerta. El presidente del partido, Arturo Squella, destacó la experiencia de Steinert, mientras el jefe de bancada, Benjamín Moreno, sostuvo que una agregaduría sería un error si responde solo a un compromiso político, pero defendible si tiene funciones específicas vinculadas con su trayectoria en la persecución del crimen organizado.