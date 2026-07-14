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Cinco muertos deja choque e incendio entre camioneta y bus RED en barrio Franklin PAÍS Agencia Uno

Cinco muertos deja choque e incendio entre camioneta y bus RED en barrio Franklin

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Cinco personas murieron luego de que una camioneta chocara con un bus RED en el barrio Franklin, accidente que provocó un incendio que alcanzó al vehículo de transporte público y a locales comerciales. Carabineros indaga si el automóvil escapaba de una fiscalización.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Cinco ocupantes de una camioneta fallecieron tras colisionar con un bus RED en el barrio Franklin, en Santiago. El impacto provocó un incendio que afectó al bus y a locales comerciales. El conductor del transporte público resultó con lesiones y Carabineros investiga las causas del accidente, incluida la hipótesis de una eventual huida de una fiscalización.
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Cinco personas fallecieron este lunes en un grave accidente de tránsito ocurrido en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago, luego de que una camioneta colisionara con un bus del sistema RED y el impacto desencadenara un incendio que también alcanzó a locales comerciales del sector.

De acuerdo con la información entregada por Bomberos, todas las víctimas correspondían a ocupantes del vehículo menor. En tanto, el bus circulaba sin pasajeros al momento del accidente y su conductor fue trasladado para constatar lesiones. Hasta ahora, las autoridades no han informado de otras personas lesionadas.

Tras la colisión, las llamas se propagaron hacia el bus y afectaron además a uno o dos locales comerciales, lo que obligó al despliegue de unidades de Bomberos y personal policial para controlar la emergencia y resguardar el perímetro.

Paralelamente, Carabineros inició las primeras diligencias para establecer la dinámica del accidente. Entre las hipótesis que se investigan figura la posibilidad de que la camioneta involucrada estuviera escapando de una fiscalización policial al momento del choque.

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Ese antecedente, sin embargo, aún no ha sido confirmado y forma parte de la investigación que desarrolla la policía para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El procedimiento continuaba durante la jornada en el sector de Franklin, mientras las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas y en determinar las causas del accidente que dejó cinco personas fallecidas.

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