Kast afina su “guardia pretoriana” diplomática: rostros clave RN-UDI asumen embajadas estratégicas

El proceso de instalación de la administración del Presidente José Antonio Kast entró en una fase decisiva para configurar su red de representantes en el exterior. En un ambiente marcado por cierto “misterio y la expectación”, el Mandatario optará por un diseño de rostros históricos y figuras de confianza política de Chile Vamos para ocupar sedes diplomáticas clave.

La reciente designación de cinco embajadores de Chile ante los principales organismos internacionales, entre ellos, ONU, OEA, OCDE y OMC, fue interpretada en círculos diplomáticos como un esfuerzo que busca equilibrar peso político y experiencia técnico-estratégica. A esos nombramientos se sumará en los próximos días el de nuevos embajadores con un alto perfil en la centroderecha.

El planteamiento central busca equilibrar la profesionalización de la carrera con la designación de representantes políticos, bajo la premisa de contar con agentes proactivos en la captación de inversiones y visión en materias de seguridad.

En los pasillos de Teatinos 180 explican que el canciller, Francisco Pérez Mackenna, analiza cumplir con la “regla no escrita” del 80-20, manteniendo cerca del 80% de las jefaturas de misión en manos de diplomáticos de carrera para asegurar una voz de Estado.

El Gobierno deberá gestionar el retiro de al menos 13 embajadores que superan los 65 años, edad en que pasan a retiro del Servicio Exterior, para permitir el avance de nuevas generaciones. Uno de ellos es el embajador de China, Pablo Arriarán.

También se cuenta el pronto regreso de los representantes Jorge Carvajal, en Países Bajos; Eduardo Escobar, en Rusia; Raúl Fernández, en Francia; Gloria Navarrete, embajadora ante Bélgica y la Unión Europea; y Ricardo Rojas, en Japón.

Del mismo modo, dos de los jefes de embajadas europeas relevantes alistan su regreso a Chile: en España es Javier Velasco Villegas, abogado y militante del Frente Amplio, quien asumió el cargo el 1 de mayo de 2022, conocido por una serie de controversias. Y en Reino Unido, muy posiblemente, la embajadora Ximena Fuentes, designada por el Presidente Gabriel Boric en abril de 2024, tras la renuncia –en medio de otra polémica– de Susana Herrera.

Todo este proceso ocurre bajo un estrés presupuestario, debido a una reducción del 1,5% en los recursos de la Cancillería para este año, lo que podría demorar la instalación de los nuevos representantes.

Países: Argentina, Inglaterra y España

Las designaciones políticas ya comienzan a tomar forma, asignando misiones específicas según el perfil de destino de cada enviado.

En Argentina, la carta que más suena es la del exdiputado Gonzalo Uriarte (UDI) para liderar una agenda política y técnica de alta complejidad. Su tarea principal será gestionar la interconexión energética, buscando asegurar contratos de largo plazo para el suministro de gas y petróleo, dado que el 40% del gas consumido en Santiago proviene del país vecino.

Además, deberá impulsar el Tratado Binacional Minero con foco en el proyecto Vicuña y modernizar los pasos fronterizos, una demanda de Buenos Aires, por donde transitan diariamente 1.000 camiones solo por el paso Cristo Redentor. También estará a cargo de la viabilidad económica del cable Humboldt y el seguimiento del caso judicial de Galvarino Apablaza.

Aunque el nombre de Uriarte es la carta principal para la vacante, y se da por hecho en círculos políticos, las fuentes del Edificio Carrera advierten que aún no existe una confirmación oficial por parte del Ejecutivo. Mientras se concreta el nombramiento, el ministro consejero de la Embajada en Buenos Aires permanecerá como encargado de negocios para asegurar la continuidad del servicio.

En el Reino Unido, el exdiputado y exgeneralísimo de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, asumirá la representación en una de las plazas más prestigiosas de Europa.

Al menos hasta 2014 Inglaterra era considerada una de las cinco misiones en el exterior más importantes. El Reino Unido es uno de los principales socios comerciales de Chile, con un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) vigente desde 2021.

Además históricamente ambos países han mantenido colaboración en materias de Defensa, seguridad y geopolítica. Existe una estrecha cooperación entre las armadas, y el Reino Unido ve a Chile como un aliado estratégico en el Pacífico y con intereses en la Antártida. Chile recibió apoyo y mantuvo neutralidad favorable al Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas en 1982. Y el caso Pinochet, si bien puso a prueba la relación, no generó quiebres en la cooperación.

Según explican en RN, su labor se centrará en fortalecer la colaboración histórica en materias de defensa, seguridad y geopolítica, además de coordinar intereses estratégicos en el Pacífico y la Antártida.

En España, el más probable sucesor de Velasco será el exsenador y último coronel del gremialismo Juan Antonio Coloma. Uno de los elementos prioritarios de su misión se enfocará en profundizar la alianza estratégica con uno de los mayores inversores extranjeros en Chile.

Existe un alto nivel de intercambio comercial dentro del contexto de la Unión Europea en servicios financieros, energía, gas, agua, e infraestructura. Desde 2013, la relación se basa en una alianza estratégica que incluye consultas políticas anuales y un serie de instancias culturales con Chile.

Coloma deberá gestionar relaciones en sectores clave, como servicios financieros, energía, gas, agua e infraestructura. Ambos países mantienen una “Alianza Estratégica” consolidada, enfocada en inversión, tecnología, seguridad, intercambio en inteligencia y una fuerte cooperación cultural y social que trasciende cambios políticos, con visitas bilaterales frecuentes.

Las destinaciones vinculadas a Bachelet en la ONU

Ante las Naciones Unidas (ONU), la designación del excanciller Roberto Ampuero tendrá un rol crítico. Su misión fundamental será participar y defender la definición de la postura del Gobierno chileno frente a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo.

Finalmente, en México y Costa Rica, los exsenadores Francisco Chahuán y Rafael Prohens, respectivamente, esperan ratificación para misiones de influencia política regional.

En el caso de México, se trata de uno de los países que apoya la candidatura de Bachelet, que tiene una relación política histórica con Chile desde los años de la dictadura, y donde también se busca aumentar el intercambio de exportaciones.

Mientras que Costa Rica es uno de los países considerados prestigiosos en materia de diplomacia internacional y una exvicepresidenta compite por el cargo a la ONU.

En el Cono Sur, la exsenadora Luz Ebensperger se perfila para Uruguay, consolidando la presencia parlamentaria en la zona. En República Dominicana, Germán Becker, exembajador en Panamá de Sebastián Piñera y hermano del senador de La Araucanía, Miguel Becker, retomaría el servicio diplomático.