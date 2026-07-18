Condenan a la orden Salesiana por “patrón sistemático e institucional” de abusos sexuales

Pese a que la fiscalía decidió no perseverar una causa basada en los mismos hechos, la justicia civil ordenó indemnizar a víctimas de sacerdotes pedófilos. Víctimas evalúan pedir que se reactive investigación penal.

Condena civil inédita contra los Salesianos

El Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó a la Congregación Salesiana por abusos sexuales cometidos contra exalumnos de establecimientos de la orden en distintas ciudades del país. El fallo estableció la existencia de un “patrón sistemático e institucional” y no de hechos aislados.

El Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó a la Congregación Salesiana por abusos sexuales cometidos contra exalumnos de establecimientos de la orden en distintas ciudades del país. El fallo estableció la existencia de un “patrón sistemático e institucional” y no de hechos aislados. Primacía de la imagen institucional

La sentencia concluyó que la congregación privilegió el retiro discreto de los agresores y la protección de su imagen por sobre la seguridad de niños y adolescentes. También cuestionó los traslados de sacerdotes y las dispensas del celibato utilizadas para evitar procesos formales.

La sentencia concluyó que la congregación privilegió el retiro discreto de los agresores y la protección de su imagen por sobre la seguridad de niños y adolescentes. También cuestionó los traslados de sacerdotes y las dispensas del celibato utilizadas para evitar procesos formales. Investigaciones canónicas consideradas insuficientes

El juez determinó que las pesquisas internas de la Iglesia fueron tardías, reactivas y materialmente insuficientes. Además, sostuvo que recurrir exclusivamente al derecho canónico implicó sustraer del conocimiento del Estado hechos que revestían caracteres de delito.

El juez determinó que las pesquisas internas de la Iglesia fueron tardías, reactivas y materialmente insuficientes. Además, sostuvo que recurrir exclusivamente al derecho canónico implicó sustraer del conocimiento del Estado hechos que revestían caracteres de delito. Indemnizaciones por $325 millones

De los nueve denunciantes, cinco recibirán indemnizaciones de $50 millones, dos obtendrán $30 millones y uno, $15 millones. La novena víctima no fue indemnizada porque el tribunal consideró que no se logró acreditar el abuso en su caso.

De los nueve denunciantes, cinco recibirán indemnizaciones de $50 millones, dos obtendrán $30 millones y uno, $15 millones. La novena víctima no fue indemnizada porque el tribunal consideró que no se logró acreditar el abuso en su caso. Víctimas evalúan reabrir la causa penal

Pese al fallo civil, la Fiscalía había decidido no perseverar en la investigación penal por falta de antecedentes suficientes. Los denunciantes evalúan pedir su reapertura y sostienen que los hechos podrían configurar una asociación ilícita destinada a encubrir abusos. Si quieres leer la nota completa sigue este link.