Aprobación de Kast cae a 28,9 % y desempleo sube al segundo lugar como principal preocupación

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó a 28,9 %, su nivel más bajo desde que asumió el cargo, mientras la desaprobación alcanzó 56,6 %. El sondeo también situó al desempleo como el segundo problema más mencionado del país, detrás de la delincuencia, en una medición marcada por una evaluación negativa de la economía y de las principales iniciativas del Gobierno.

De acuerdo con la edición Nº 125 de Pulso Ciudadano, elaborada por Activa Research, el respaldo presidencial retrocedió desde 30,1 % en la medición anterior. Un 14,4 % no tomó posición. La aprobación del gabinete, en tanto, llegó a 24,5 %, frente a una desaprobación de 61,3 %, también su peor registro en la serie informada por la consultora.

La confianza en el Mandatario mantuvo la misma tendencia: un 54,4 % declaró tener poca o ninguna confianza, un 24,3 % manifestó un nivel intermedio y solo un 21,4 % señaló sentir mucha o total confianza. Esta última cifra ha disminuido 14,6 puntos desde diciembre del 2025. Entre quienes se identifican como opositores al Gobierno, la desconfianza llegó a 94,7 %.

En las preocupaciones ciudadanas, la delincuencia continuó en el primer lugar, con 46,4 %, aunque bajó respecto de la medición anterior. El desempleo escaló a 32,7 %, su mayor nivel del año según el estudio, y desplazó a la inflación, que quedó tercera con 25,4 %.

El sondeo también mostró mayor desacuerdo que respaldo frente a propuestas impulsadas por el Ejecutivo. La rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27 % a 23 % fue rechazada por 43,1 % y apoyada por 26,1 %. La ampliación del período para calcular el promedio de la jornada de 40 horas —desde cuatro semanas a 15 o 16, y hasta 52 en algunos sectores— obtuvo 44,6 % de rechazo y 26 % de apoyo.

La iniciativa denominada “Escucha su Corazón”, que condiciona la realización de un aborto por violación o inviabilidad fetal al ofrecimiento de escuchar los latidos fetales, concentró el mayor rechazo: 51,3 % se manifestó en desacuerdo, 25,9 % no tomó posición y 22,8 % la respaldó. Entre las mujeres, el rechazo alcanzó 54,4 %.

La medición se realizó mediante 1.009 entrevistas online entre el 15 y el 17 de julio, con cobertura nacional. El estudio utilizó un diseño no probabilístico y una muestra ponderada por género, edad, zona y grupo socioeconómico. Activa informó un margen muestral de ±3,1 %, bajo supuestos de aleatoriedad simple y un nivel de confianza de 95 %.

Si quieres revisar el estudio de Pulso Ciudadano, sigue el siguiente link.

PULSO_CIUDADANO_JULIO 2026