Balance Senapred: Gobierno reporta noche más tranquila, pero foco continúa en el norte chico

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Ministerio del Interior entregaron un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país, donde las cifras de afectación continúan en aumento: según el reporte oficial, hasta esta mañana se registran 1.652 personas damnificadas, 1.519 albergadas y 16.607 aisladas entre las regiones de Atacama y La Araucanía. Además, se reportan 14 lesionados, una persona desaparecida en la Región del Maule y cuatro fallecidos.

En cuanto a las viviendas, el catastro detalla 21 casas destruidas, 544 con daño mayor, 12.681 con daño menor y 1.429 cuyos daños permanecen en evaluación. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que “los daños en vivienda tienen que ser evaluados en la medida que la situación de emergencia vaya bajando en las distintas localidades y los equipos puedan llegar a hacer la constatación efectiva de esos daños”.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reparó sí que la última noche fue “bastante más tranquila en cuanto a la necesidad de alertamiento de mensajes SAE”, lo que permitió planificar el trabajo de la jornada. Sin embargo, también advirtió que en la provincia de Huasco “las precipitaciones van a ser de mayor intensidad a medida que avance el día de hoy” y que las tareas están centradas en despejar la Ruta C-46, que une Vallenar con Alto del Carmen, para poder llegar hasta la localidad de San Félix, reportada como la más aislada.

En la Región de Coquimbo, donde se mantienen la alerta roja y la suspensión de clases, el temporal provocó “intensos daños en cinco de los siete pabellones que tiene el hospital de Ovalle”. Ante esta situación, Pavez informó que el hospital modular del Ejército se encuentra camino a Ovalle para asistir las labores sanitarias.

Respecto al suministro de servicios básicos, la Región de Valparaíso sigue siendo la más afectada respecto de cortes de luz, con 111.842 clientes sin servicio a primera hora de esta mañana. En tanto, en la Región de Coquimbo se contabilizan 33.669 clientes con corte de agua potable, atendidos mediante planes de abastecimiento alternativo. En Ovalle se realizó un corte total del suministro durante la noche y se desplegaron estanques en los sectores accesibles.

Por otra parte, las autoridades confirmaron la evacuación preventiva de cerca de 50 personas del campamento “Ribera Río Mapocho 2”, en la comuna de Til Til, Región Metropolitana, debido a la crecida del estero Til Til. “Se tomó la decisión en la reunión de anoche en durante la mañana comenzar las labores de evacuación”, indicó Pavez, precisando que los afectados serán trasladados al Liceo Polivalente C82.

Las alertas rojas se mantienen en la provincia de Huasco, la comuna de Tierra Amarilla (Atacama), toda la Región de Coquimbo, Valparaíso Continental, las comunas de Cauquenes y Parral (Maule) y María Pinto (Región Metropolitana).

Cebrián informó que la alarma meteorológica para la provincia de Huasco y la Región de Coquimbo se extiende hasta la mañana del 20 de julio y reiteró el llamado a la precaución: “Los terrenos están reblandecidos, todavía pudieran registrarse aumentos de cauce producto de la bajada de ellos desde la precordillera”. Asimismo, se decretó la suspensión de clases para este lunes en la zona continental de Valparaíso, la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco.