Exsubdirector jurídico del SII: “Al ciudadano común el Estado lo persigue sin ninguna contemplación”

Cristian Vargas ingresó a los rankings de los libros más vendidos con “Impunidad”, una crónica en la que relata cómo el poder empresarial y político dejó sin castigo los delitos cometidos en el marco de los casos de financiamiento ilegal de la política de Penta y SQM.

Un libro sobre la impunidad del poder

El exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, publicó Impunidad, donde reconstruye desde su experiencia cómo, a su juicio, el poder político y económico logró frenar las investigaciones por financiamiento ilegal de la política en los casos Penta y SQM.

El exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, publicó Impunidad, donde reconstruye desde su experiencia cómo, a su juicio, el poder político y económico logró frenar las investigaciones por financiamiento ilegal de la política en los casos Penta y SQM. “El Código Penal para los pobres”

Vargas sostiene que existe una aplicación desigual de la justicia: mientras las élites lograron evitar sanciones por delitos tributarios, “al ciudadano común el Estado lo persigue sin ninguna contemplación”. Afirma que este doble estándar vulnera el principio de igualdad ante la ley.

Vargas sostiene que existe una aplicación desigual de la justicia: mientras las élites lograron evitar sanciones por delitos tributarios, “al ciudadano común el Estado lo persigue sin ninguna contemplación”. Afirma que este doble estándar vulnera el principio de igualdad ante la ley. Presiones para frenar las querellas

El abogado relata que, durante las investigaciones, recibió presiones políticas —principalmente desde el Ministerio del Interior— para limitar las acciones del SII. Según su testimonio, las instrucciones nunca fueron escritas, sino transmitidas mediante argumentos políticos y supuestas estrategias jurídicas.

El abogado relata que, durante las investigaciones, recibió presiones políticas —principalmente desde el Ministerio del Interior— para limitar las acciones del SII. Según su testimonio, las instrucciones nunca fueron escritas, sino transmitidas mediante argumentos políticos y supuestas estrategias jurídicas. Un “poder invisible” detrás de las instituciones

Vargas plantea que existe una red de poder que opera fuera de los canales formales del Estado y que influye en decisiones relevantes, como el nombramiento de jueces o fiscales. Vincula esa lógica con casos recientes como los de Luis Hermosilla y Ángela Vivanco.

Vargas plantea que existe una red de poder que opera fuera de los canales formales del Estado y que influye en decisiones relevantes, como el nombramiento de jueces o fiscales. Vincula esa lógica con casos recientes como los de Luis Hermosilla y Ángela Vivanco. Corrupción estructural y daño institucional

A once años del estallido del caso Penta, el exsubdirector sostiene que el país no ha dimensionado el deterioro institucional provocado por estos episodios. A su juicio, la relación entre dinero y política sigue siendo un problema estructural que debilita la democracia y favorece la impunidad de las élites. Si quieres leer la nota completa sigue este link: https://www.elmostrador.cl/unidad-de-investigacion/2026/07/18/exsubdirector-juridico-del-sii-al-ciudadano-comun-el-estado-lo-persigue-sin-ninguna-contemplacion/