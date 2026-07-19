PDG de Parisi define el destino de la megarreforma

Mientras la Cámara de Diputados se prepara para votar el martes el tercer trámite de la megarreforma económica, el Partido de la Gente volvió a instalarse en el centro del tablero político.

Los 13 diputados de la colectividad aparecen como el factor que puede inclinar la balanza: aprobar definitivamente el proyecto o empujarlo a una comisión mixta. La definición se tomará este fin de semana, en una decisión que, otra vez, tiene a Franco Parisi marcando el compás.

Lejos de ofrecer un cheque en blanco al Ejecutivo, el fundador del PDG ya anticipó cuáles son las materias donde ve mayores diferencias. Puntos como el que pone fin al anatocismo, la invariabilidad tributaria y las compensaciones por proyectos frenados por razones ambientales asoman como los principales nudos.

“No hay ningún voto asegurado. (…) La responsabilidad del tercer trámite es otra cosa”, dijo el jefe de bancada, Juan Marcel Valenzuela.

En paralelo, el partido busca cobrar nuevas piezas de negociación, entre ellas presionar por el avance del proyecto que devuelve el IVA por la compra de pañales y medicamentos, y su influencia en la futura reforma al mercado de capitales. Este último punto directamente negociado por Parisi.

Pero el renovado protagonismo parlamentario convive con un escenario interno mucho menos auspicioso. El PDG enfrenta una cadena de flancos judiciales y administrativos: el Servel evalúa antecedentes por gastos no acreditados que incluso podrían derivar en una solicitud de disolución ante el Tricel, mientras el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades ligadas a la administración anterior. A ello se suman cuestionamientos a las últimas elecciones internas y observaciones a sus balances financieros.

En medio de ese cuadro, la colectividad reordenó su cúpula tras la salida de Rodrigo Vattuone. Denisse Catalán asumió la presidencia nacional y Parisi quedó como vicepresidente, un movimiento que refuerza el control político del economista justo cuando el partido enfrenta una de sus pruebas más complejas.