Quiroz: oposición puede “hacer todos los requerimientos que quiera” al TC por megarreforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó este lunes los requerimientos que la oposición anunció que presentará ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley Miscelánea, defendiendo la constitucionalidad del proyecto y asegurando que el Gobierno responderá cada una de las acciones que se interpongan.

La iniciativa será votada este martes en la Cámara de Diputados en su último trámite legislativo. De ser aprobada, quedará lista para convertirse en ley; de lo contrario, deberá pasar a una comisión mixta.

Consultado por los tres requerimientos que la oposición prepara ante el Tribunal Constitucional, el secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo enfrentará el proceso dentro de la institucionalidad.

“La oposición puede hacer todos los requerimientos que pueda o que quiera, está en su derecho hacerlo, y nosotros vamos a contestar cada uno de ellos oportunamente”, señaló.

Respecto de la defensa jurídica del proyecto, Quiroz evitó adelantar quién representará al Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

“Estamos, por supuesto, siempre adelantándonos a las situaciones y oportunamente daremos a conocer quién va a poder ir a defender este proyecto y estos artículos”, indicó.

El titular de Hacienda también defendió el contenido de las disposiciones cuestionadas por la oposición.

“Los consideramos absolutamente coherentes y consistentes con nuestro orden constitucional”, sostuvo.

Por otra parte, el ministro descartó que la emergencia provocada por el sistema frontal modifique el cronograma legislativo de la Ley Miscelánea.

“No tenemos contemplado que se aplace. Sabemos que estamos viviendo una emergencia. La emergencia es fundamental atacarla por todos los medios”, afirmó.

En esa línea, destacó que el Ejecutivo mantiene desplegados equipos en las zonas afectadas por las lluvias y aseguró que ello no impedirá el desarrollo de la sesión en la Cámara Baja.

“Está desplegado el Gobierno en todas las regiones que están afectadas y eso no impide, en consecuencia, que los parlamentarios asistan mañana a votar la Ley de Reconstrucción en lo que esperamos sea su último trámite”, concluyó.