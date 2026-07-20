Sistema frontal: Papudo, Viña del Mar y Carabineros reportan nuevos efectos de la emergencia

El sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país continúa generando complicaciones en la Región de Valparaíso, con sectores aislados, inundaciones, evacuaciones preventivas y un amplio despliegue de los equipos de emergencia para atender a la población afectada.

En la comuna de Papudo, la crecida de la quebrada de Bueyes interrumpió la conectividad en la localidad de Pullally, dejando aislada a cerca de la mitad de sus habitantes. Equipos municipales trabajan en el cruce de la quebrada para facilitar el escurrimiento del agua y recuperar el tránsito lo antes posible.

A ello se suman inundaciones en el acceso principal a Pullally producto del desborde de canales, situación que afectó a diversas viviendas. En el sector El Tome también se registran cortes de caminos debido al aumento del caudal de una quebrada, dificultando el desplazamiento de vecinos y los trabajos de respuesta.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, señaló que la prioridad del municipio es resguardar a la población y restablecer la conectividad. “Hoy nuestra principal preocupación es resguardar la seguridad de nuestros vecinos. La crecida de las quebradas ha generado situaciones complejas, especialmente en Pullally, donde una parte importante de la localidad permanece aislada, y también en El Tome, donde existen caminos interrumpidos”, afirmó.

En Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti manifestó su preocupación por los casi cuatro mil clientes que permanecen sin suministro eléctrico tras varios días y por las pérdidas económicas que enfrentan pequeños comerciantes producto del prolongado corte de energía. La jefa comunal solicitó al Gobierno implementar apoyos para emprendedores y activar ayudas para la reconstrucción de viviendas afectadas.

Asimismo, informó que el municipio ya comenzó la evacuación preventiva de personas que viven en sectores con riesgo de remoción en masa y pidió a la Delegación Presidencial apoyo para establecer perímetros de seguridad o emitir alertas preventivas.

“Como municipio ya partimos evacuando personas… durante el día de hoy y mañana hay un peligro cierto de que sus casas se puedan derrumbar y con eso peligra su vida”, sostuvo.

Ripamonti agregó que el municipio mantiene dos albergues habilitados, donde permanecen cerca de un centenar de personas, entre ellas familias que perdieron sus viviendas y personas en situación de calle que requieren atención especial. También cuestionó la demora en la respuesta a algunas solicitudes de maquinaria realizadas al Gobierno para enfrentar la emergencia.

Por su parte, la general Patricia Vázquez, jefa de Zona de Carabineros de Valparaíso, informó que la institución mantiene más de 400 funcionarios desplegados diariamente en la región para labores de seguridad, rescate y apoyo a la emergencia.

La oficial indicó que durante los últimos días se han registrado 16 manifestaciones de vecinos por la falta de suministro eléctrico, las que, según señaló, han sido controladas sin mayores incidentes.

Además, informó que existe un sector aislado en la provincia de Petorca que fue sobrevolado por personal policial y autoridades, constatándose que sus habitantes se encuentran en buen estado, aunque no se descarta el envío de alimentos u otros insumos si la situación se prolonga.

Vázquez agregó que durante la jornada se realizó un traslado aéreo de emergencia desde un sector aislado de la comuna de Cabildo para permitir que un paciente pudiera acceder a un trasplante de riñón, además de mantener un helicóptero operativo tanto en la Región de Valparaíso como en apoyo a la Región de Coquimbo. También destacó que Carabineros continúa con controles de tránsito en rutas afectadas, vigilancia en zonas con socavones y el desarrollo de sus funciones habituales de seguridad pública.