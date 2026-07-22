SEC formula cargos contra Chilquinta por demora en reponer el suministro eléctrico

Las consecuencias del sistema frontal siguen generando repercusiones para las empresas distribuidoras de electricidad. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra Chilquinta Distribución S.A., luego de detectar antecedentes que apuntan a un incumplimiento de la normativa por la demora en la reposición del suministro en la Región de Valparaíso.

La decisión se adoptó tras analizar la información recopilada mediante la plataforma “Interrupciones en Línea”, que mostró que durante el momento más crítico de la emergencia la compañía llegó a registrar 170.445 clientes sin suministro eléctrico, equivalente al 72% del total de usuarios afectados en la región.

El organismo fiscalizador también constató que, al 21 de julio a las 00:00 horas, todavía había 20.681 clientes sin energía. De ellos, 4.217 acumulaban entre 72 y 84 horas sin suministro, mientras que 4.792 permanecían sin servicio por más de 84 horas consecutivas.

Con estos antecedentes, la SEC resolvió iniciar un procedimiento administrativo al estimar que la empresa habría superado los tiempos máximos de reposición establecidos en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, incumpliendo las obligaciones relacionadas con la continuidad y calidad del suministro eléctrico. La formulación de cargos marca el inicio de la investigación, instancia en la que Chilquinta podrá presentar los antecedentes y descargos que estime pertinentes.

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, explicó que la fiscalización en terreno continúa mientras avanza el proceso sancionatorio.

“Mientras nuestros equipos continúan desplegados en terreno fiscalizando la recuperación del suministro eléctrico, también corresponde iniciar los procesos sancionatorios cuando existen antecedentes que indicarían eventuales incumplimientos a la normativa. Las empresas tienen la obligación de restablecer el servicio dentro de los plazos establecidos y adoptar todas las medidas necesarias para reducir al máximo el impacto que estas interrupciones generan en las personas”, señaló.

La autoridad agregó que los antecedentes reunidos hasta ahora apuntan a una afectación prolongada para un número importante de usuarios.

“Los antecedentes recopilados por nuestros equipos indicarían que un número importante de clientes permaneció sin suministro durante períodos que superan ampliamente los tiempos contemplados en la regulación vigente. Si estos antecedentes se confirman durante la tramitación del procedimiento, se estará frente a un incumplimiento que la SEC sancionará conforme a las atribuciones que le entrega la ley”, afirmó.

Finalmente, la Superintendencia reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar interrupciones del suministro o situaciones de riesgo eléctrico a través de sus canales oficiales, mientras continúa el monitoreo del proceso de reposición del servicio en las zonas afectadas por el sistema frontal.