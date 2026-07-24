Karen Rojo busca que años de prisión en Países Bajos se descuenten de su condena en Chile

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, enfrentará este viernes una audiencia clave para el cumplimiento de su condena, luego de solicitar que el tiempo que permaneció detenida en Países Bajos sea descontado de la pena de cinco años y un día de presidio que cumple en Chile por fraude al fisco.

La solicitud será revisada por el Tribunal de Garantía de Antofagasta, en una audiencia fijada para las 10:00 horas, en la que Rojo participará de manera telemática desde el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, donde permanece recluida.

La resolución del juez Andrés Santelices instruyó al recinto penitenciario proporcionar a la exjefa comunal todos los medios tecnológicos necesarios para que pueda conectarse a la audiencia.

Karen Rojo regresó a Chile el pasado 15 de julio, luego de permanecer casi cuatro años detenida en Países Bajos, país al que viajó en 2021 tras la confirmación, por parte de la Corte de Apelaciones, de la sentencia de cinco años y un día de cárcel por fraude al fisco.

Tras emitirse una notificación roja de Interpol, fue detenida por la policía neerlandesa en Ámsterdam y posteriormente trasladada a la cárcel de Utrecht, donde permaneció privada de libertad mientras se resolvía el proceso de extradición.

Finalmente, las autoridades de Países Bajos autorizaron su entrega a Chile, permitiendo que la exalcaldesa fuera trasladada para cumplir la condena impuesta por la justicia chilena.

Si el tribunal acoge la solicitud de abonar a la sentencia el tiempo que estuvo encarcelada en Europa, Rojo podría acceder a beneficios que le permitan cumplir el resto de la condena bajo el régimen de libertad vigilada.