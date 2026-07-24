“No quiero”: Ministra Chomali evita fijar postura sobre proyecto “Escucha su corazón”

La ministra de Salud, May Chomali, evitó este viernes fijar una postura sobre el proyecto de ley “Escucha su corazón”, que propone obligar a las mujeres a escuchar los latidos fetales antes de acceder a un aborto en el marco de las tres causales permitidas por la legislación chilena.

Consultada sobre la iniciativa, la secretaria de Estado descartó que el Ejecutivo vaya a pronunciarse por ahora y argumentó que la prioridad del ministerio está puesta en la emergencia climatológica y sanitaria que afecta al país.

“Primero entendemos que esta es una moción parlamentaria que se encuentra radicada en la Comisión de Salud, donde serán los parlamentarios quienes van a pronunciarse al respecto. Nosotros estamos abocados en este minuto absolutamente a la emergencia, no nos vamos a pronunciar en este momento”, afirmó en entrevista con Radio Cooperativa.

La ministra insistió en que no adelantará la posición del Gobierno mientras el proyecto continúa su tramitación. “No quiero pronunciarme al respecto. Queremos enfocarnos específicamente a lo que nos tiene que enfocar, que son las personas que están sufriendo por esto (sistema frontal), funcionarios y pacientes”, señaló.

Asimismo, evitó responder si la reproducción obligatoria de los latidos fetales constituye un aporte clínico o una forma de presión emocional sobre las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

“Lo vamos a ver en su momento. En este momento no hemos tenido la discusión en profundidad internamente como para pronunciarnos. Insisto, prefiero no manifestarme en este minuto. Este es un tema que hay que reflexionarlo con mucha profundidad. Es una moción parlamentaria, no está presentada por el Ejecutivo”, sostuvo.

El proyecto “Escucha su corazón” fue presentado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano y busca modificar el Código Sanitario para incorporar un nuevo requisito al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales.

La propuesta establece que el médico deberá informar a la mujer si existe actividad cardíaca detectable en el embrión o feto y ofrecerle escuchar los latidos antes del procedimiento.

Aunque el texto señala que la paciente puede rechazar ese ofrecimiento, también dispone que, en ese caso, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo”, lo que ha generado críticas al considerar que, en la práctica, condiciona el acceso al aborto legal.

En medio del debate también intervino el padre de la ministra, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, quien manifestó no conocer en detalle la iniciativa, aunque cuestionó la polarización que ha generado.

El líder de la Iglesia Católica reiteró además su rechazo a la ley de aborto en tres causales y sostuvo que “esas tres causales no deberían existir”, argumentando que un mayor acompañamiento médico, psicológico, espiritual y económico puede llevar a las mujeres a desistir de interrumpir el embarazo.

Asimismo, afirmó que “sería muy bueno que ese latido lo escuchara un médico que se comprometió a curar, a sanar, a preocuparse de la vida”, cuestionando la participación de profesionales de la salud en este tipo de procedimientos.