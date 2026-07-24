“Un tremendo aporte”: Ministro Quiroz destaca a exsubsecretario que renunció tras test de drogas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó la labor del ahora ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el Gobierno luego de arrojar un resultado positivo en un test de drogas realizado en junio.

“Ha sido un tremendo aporte al ministerio, un tremendo profesional. Muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración”, afirmó Quiroz, quien agregó que la cartera continuará trabajando “con el mismo ahínco” y conforme a su planificación.

Rodríguez salió del cargo la noche del jueves. Aunque inicialmente la Presidencia informó que el Presidente José Antonio Kast había aceptado su renuncia sin más detalles, posteriormente el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que su salida se debió al resultado del examen.

El ex subsecretario rechazó haber consumido drogas y sostuvo que el resultado “no refleja” su realidad. Además, señaló que en abril se había sometido a una prueba similar, cuyo resultado fue negativo, y solicitó el análisis de la contramuestra junto con nuevos exámenes en otro laboratorio.

Finalmente, consultado por la defensa de Rodríguez, Quiroz evitó anticipar conclusiones y señaló que “hay un proceso normativo que se está siguiendo y tiene que concluir”.