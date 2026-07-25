Atentos a las restricciones: decretan Alerta Ambiental para este sábado en la Región Metropolitana

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este sábado 25 de julio, luego de que la Seremi del Medio Ambiente recomendara adoptar la medida debido a las malas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago.

Según la autoridad, se proyectan concentraciones de material particulado fino MP2.5 entre 80 y 109 µg/m³, niveles que motivaron la activación de las medidas preventivas para resguardar la calidad del aire.

Entre las principales restricciones para la jornada figura la prohibición total del uso de calefactores residenciales a leña y derivados de la madera en toda la Región Metropolitana.

La única excepción corresponde a los equipos que funcionan con pellet, los que podrán seguir utilizándose.

En materia de actividades escolares y deportivas, las autoridades recomendaron no suspender las clases de educación física, aunque sí ajustar su intensidad para disminuir la exposición a la contaminación.

En ese sentido, el llamado es a privilegiar ejercicios que demanden un menor consumo de oxígeno y, cuando sea posible, realizarlos en espacios cerrados.

Respecto del tránsito, la autoridad confirmó que no habrá restricción vehicular este sábado, ya que la normativa vigente no contempla esa medida durante los fines de semana.