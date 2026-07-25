“Díganle a esta niñita que deje de hablar hueás”: Sedini acusa maltrato de “poderoso” del Gobierno

La exvocera aseguró que una de las tres figuras más influyentes de La Moneda la presionó para cambiar su estilo, le exigió “actuar” y, durante la crisis del “Bencinazo”, habría ordenado que dejara de hablar. Mara Sedini no reveló su identidad.

Acusa maltrato desde La Moneda: La exvocera Mara Sedini aseguró que una de las tres personas más poderosas del Gobierno ordenó silenciarla durante la crisis del denominado “Bencinazo” , afirmando: “Díganle a esta niñita que deje de hablar hueás” .

La exvocera aseguró que una de las ordenó silenciarla durante la crisis del denominado , afirmando: . No reveló la identidad: Sedini evitó identificar a la autoridad involucrada. Consultada sobre si se trataba del jefe de asesores presidenciales, Alejandro Irarrázabal , respondió que no daría nombres, aunque sostuvo que se trataba de una figura de máxima influencia dentro del Ejecutivo.

Sedini evitó identificar a la autoridad involucrada. Consultada sobre si se trataba del jefe de asesores presidenciales, , respondió que no daría nombres, aunque sostuvo que se trataba de una figura de máxima influencia dentro del Ejecutivo. Presión para cambiar su estilo: La exministra relató que previamente esa misma autoridad le exigió modificar la forma en que ejercía la vocería, señalándole que el Gobierno debía proyectar una imagen sobria: “Este es el Gobierno de los fomes. Nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome” .

La exministra relató que previamente esa misma autoridad le exigió modificar la forma en que ejercía la vocería, señalándole que el Gobierno debía proyectar una imagen sobria: . “¿Eres actriz? Actúa”: Según Sedini, cuando cuestionó por qué había sido convocada si debía abandonar el estilo que la llevó a la campaña presidencial, recibió una respuesta tajante: “¿Eres actriz? Actúa” .

Según Sedini, cuando cuestionó por qué había sido convocada si debía abandonar el estilo que la llevó a la campaña presidencial, recibió una respuesta tajante: . Autocrítica por su paso como vocera: La exsecretaria de Estado afirmó que su principal error fue dejarse presionar y no actuar con autenticidad. “Me dejé amarrar y presionar por personas adentro del Gobierno”, sostuvo, agregando que esas restricciones limitaron su desempeño en el cargo.

La exsecretaria de Estado afirmó que su principal error fue dejarse presionar y no actuar con autenticidad. “Me dejé amarrar y presionar por personas adentro del Gobierno”, sostuvo, agregando que esas restricciones limitaron su desempeño en el cargo. Defiende su preparación: Sedini rechazó las críticas sobre su nombramiento como ministra, asegurando que llegó al cargo por mérito propio. Recordó que es periodista, posee un magíster en comunicación política y que su desempeño como vocera de campaña fue el que motivó su incorporación al gabinete.

Sedini rechazó las críticas sobre su nombramiento como ministra, asegurando que llegó al cargo por mérito propio. Recordó que es periodista, posee un magíster en comunicación política y que su desempeño como vocera de campaña fue el que motivó su incorporación al gabinete. Denuncia campaña de desprestigio: También afirmó que durante su gestión sus vocerías eran recortadas y difundidas fuera de contexto en redes sociales, incluso mediante contenidos alterados con inteligencia artificial, y responsabilizó además a sectores de izquierda por intentar desacreditarla desde antes de asumir el ministerio. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.