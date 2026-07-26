Subsecretaría de Agricultura se niega a revelar las drogas pesquisadas en test a exseremi

La Subsecretaría tarjó los resultados del examen aplicado a Jorge Heiden Campbell, quien renunció tras detectarse sustancias ilícitas. El organismo invocó protección de datos, pese a que la ley, Contraloría y el propio Presidente Kast establecieron que estos antecedentes deben ser públicos.

Ocultan resultados del examen: La Subsecretaría de Agricultura se negó a revelar qué sustancias fueron detectadas en el test de drogas aplicado al exseremi de Agricultura de Arica y Parinacota, Jorge Heiden Campbell , entregando el informe con los parámetros correspondientes a las drogas completamente tarjados.

La se negó a revelar qué sustancias fueron detectadas en el test de drogas aplicado al exseremi de Agricultura de Arica y Parinacota, , entregando el informe con los parámetros correspondientes a las drogas completamente tarjados. Invocan protección de datos: La repartición, encabezada de forma subrogante por Rafael Reyes Cuevas , argumentó que la información fue omitida aplicando el principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de la Vida Privada, señalando que divulgar esos antecedentes podría afectar los derechos del exseremi.

La repartición, encabezada de forma subrogante por , argumentó que la información fue omitida aplicando el principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de la Vida Privada, señalando que divulgar esos antecedentes podría afectar los derechos del exseremi. Se ocultaron 12 parámetros: Según el reportaje, la Subsecretaría decidió no informar los resultados relativos a anfetaminas, cocaína y metabolitos, codeína, morfina, metabolitos de heroína, hidrocodona, hidromorfina, oxicodona, oximorfina, marihuana, THC-COOH y metanfetaminas , pese a que esos datos fueron solicitados vía Ley de Transparencia.

Según el reportaje, la Subsecretaría decidió no informar los resultados relativos a , pese a que esos datos fueron solicitados vía Ley de Transparencia. Contradicción con la ley: El artículo sostiene que la decisión contradice el artículo 110 de la Ley N.º 21.806 , que establece que los exámenes de consumo de drogas practicados a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio son públicos.

El artículo sostiene que la decisión contradice el artículo 110 de la , que establece que los exámenes de consumo de drogas practicados a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio son públicos. Contraloría reafirmó la publicidad: También recuerda que la Contraloría General de la República , mediante un instructivo emitido en abril de 2026, precisó que los resultados de estos exámenes no están protegidos por la normativa de datos personales, ya que el legislador dispuso expresamente su carácter público.

También recuerda que la , mediante un instructivo emitido en abril de 2026, precisó que los resultados de estos exámenes no están protegidos por la normativa de datos personales, ya que el legislador dispuso expresamente su carácter público. Compromiso de Kast: El reportaje destaca que la decisión de la Subsecretaría también se contrapone al compromiso expresado por el Presidente José Antonio Kast, quien, tras someterse voluntariamente a un test de drogas, aseguró que los resultados de estos exámenes en las autoridades de Gobierno serían públicos. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.