Alvarado descarta incluir reconstrucción de Coquimbo en la Ley Miscelánea

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, descartó que la reconstrucción de la Región de Coquimbo sea incorporada a la Ley Miscelánea impulsada por el Presidente José Antonio Kast, cuyo debate legislativo está próximo a concluir.

Según informó La Tercera, parlamentarios de la zona habían solicitado que el Ejecutivo presentara un veto aditivo para destinar recursos a las localidades afectadas por el temporal. Alvarado, sin embargo, afirmó que ya no es posible sumar nuevas materias al proyecto.

Gobierno invoca cierre legislativo

“No existe ninguna opción, ninguna posibilidad en el proyecto de reconstrucción para colocar alguna iniciativa específica, porque el trámite legislativo está cerrado, solamente resta una votación”, señaló el secretario de Estado.

Alvarado aseguró que el Gobierno dispondrá de los recursos necesarios para reparar infraestructura y compensar a las familias afectadas. Añadió que los equipos del Ejecutivo trabajan en cuantificar los daños y formalizar las transferencias presupuestarias para la rehabilitación y reconstrucción.

En La Moneda sostienen que extender a Coquimbo los fondos contemplados en la iniciativa podría desfinanciar las medidas destinadas a las zonas afectadas por los incendios en Biobío, Ñuble y Valparaíso. También advierten que un veto de ese tipo podría ser declarado inadmisible por alejarse de las ideas matrices del proyecto.

Presión regional y advertencia a senadores

La petición fue respaldada por los senadores Matías Walker, Sergio Gahona y Daniel Núñez, además de parlamentarios y alcaldes de la región. Walker sostuvo que existe tiempo para determinar preliminarmente el costo de la reconstrucción y sumar una disposición mediante el veto que prepara el Ejecutivo.

En el Gobierno calificaron la presión como un “chantaje inaceptable”, ante la posibilidad de que senadores oficialistas rechacen la fórmula para compensar a los municipios que perderán ingresos por la rebaja de contribuciones.

Alvarado afirmó que la propuesta repone el 100 % de los recursos que las municipalidades dejarán de percibir desde el 2027. Advirtió que, si la norma es rechazada, los senadores deberán explicar su decisión ante los municipios con menores recursos.