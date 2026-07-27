Tres nubes tornádicas golpean Ñuble y dejan viviendas y campos destruidos

Al menos tres nubes tornádicas se registraron durante la tarde de este lunes en la Región de Ñuble, en medio del sistema frontal que afecta a la zona. El fenómeno provocó daños en viviendas y campos agrícolas, además de la caída de árboles.

Los eventos comenzaron cerca de las 14:00 horas y alcanzaron distintos sectores de Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio y El Carmen. El director regional subrogante del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Cristian Matus, confirmó la ocurrencia de los tornados.

Uno de los registros más graves se produjo en Chillán Viejo. Un vecino relató que el tornado arrancó árboles de raíz y “levantó prácticamente una casa entera”, antes de pasar a menos de 10 metros de otras viviendas del sector.

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Viviendas dañadas y personas albergadas

El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, confirmó que una familia resultó afectada en el sector El Ranchito, aunque precisó que no presentaba daños de mayor consideración. En El Carmen también se reportaron viviendas afectadas y un vehículo quedó atrapado bajo árboles derribados.

El último balance de Senapred contabilizó 74 personas afectadas por el sistema frontal, 48 aisladas, 35 albergadas y 17 damnificadas. Además, 129 viviendas permanecen en evaluación y ocho presentan daños mayores que las dejaron inhabitables.

Las lluvias también provocaron interrupciones y restricciones en rutas secundarias por crecidas de ríos, socavones y anegamientos. La Ruta 5, la Autopista del Itata y los principales caminos de la región continuaban operativos.