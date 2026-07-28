Oposición cierra filas contra privatizar Codelco y exige definición al Gobierno

La propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de avanzar en la privatización total o parcial de Codelco desató el rechazo de la oposición, cuyos representantes calificaron la iniciativa como un “error histórico” y exigieron que el Gobierno defina públicamente su postura.

El dirigente oficialista planteó que, una vez aprobada la ley miscelánea, “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”.

Squella argumentó que la venta permitiría obtener recursos para enfrentar la menor recaudación transitoria sin postergar programas sociales. También sostuvo que “cada día que pasa bajo el mismo esquema, la empresa pierde su valor” y que una participación privada mejoraría sus resultados y proyección.

Rechazo opositor y presión sobre La Moneda

El diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri calificó la iniciativa como “un acto vendepatria” y advirtió que vender la estatal sería “una provocación en contra de Chile”. El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, afirmó que el Ejecutivo cometería “un grave error” si adopta la propuesta republicana.

El senador del PS Juan Luis Castro aseguró que la privatización no cuenta con mayoría parlamentaria y pidió una definición de La Moneda: “¿Están con los republicanos, que es su partido matriz, o van a estar con lo que le han dicho a la ciudadanía, que es que no se va a privatizar Codelco?”.

El diputado socialista José Antonio Rivas sostuvo que “Squella ya debe tener compradores” y remarcó que “Codelco no se vende”. Desde el Frente Amplio, su presidenta, Constanza Martínez, acusó una determinación “en extremo ideológica” y aseguró que no permitirán que la empresa sea convertida en un “botín”.

El exministro del Interior Álvaro Elizalde se sumó a las críticas y afirmó que privatizar Codelco “no es modernizar Chile”, sino “renunciar al control de uno de los activos estratégicos fundamentales para el desarrollo nacional”. Añadió que la propuesta “traspasa un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar”.