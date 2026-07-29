Encuesta Data Influye: 52% apoya flexibilizar la contratación para crear empleo

La última encuesta Data Influye, correspondiente a julio de 2026, mostró que una mayoría de los consultados respalda introducir mayor flexibilidad en las modalidades de contratación como una herramienta para fomentar la creación de empleo, aunque persiste un amplio apoyo a mantener algunos de los principales derechos laborales vigentes.

Ante la consulta sobre si, tras la implementación de medidas como la jornada laboral de 40 horas, la reforma previsional y otros beneficios, es necesario flexibilizar las modalidades de contratación, un 52% respondió afirmativamente, desglosado en un 27% que dijo “sí, absolutamente” y un 25% que respondió “sí, moderadamente”. En tanto, un 42% sostuvo que no deben modificarse las actuales condiciones laborales y un 5% dijo no saber.

Por grupos etarios, el rechazo a modificar las normas laborales aumenta con la edad. Mientras un 39% de las personas entre 18 y 34 años considera que no deben tocarse las reglas actuales, esa cifra sube a 46% entre quienes tienen 55 años o más.

Las diferencias también aparecen según nivel socioeconómico. En el segmento E, un 48% se manifestó completamente a favor de flexibilizar la contratación, mientras que en el grupo ABC1 esa opción alcanzó el 32%. En contraste, cerca de la mitad de los consultados de los segmentos ABC1, C2 y C3 prefieren mantener las normas vigentes.

Consultados sobre cuál enfoque prefieren, un 40% afirmó que es mejor mantener las actuales normas laborales aunque ello implique mayores costos de contratación para las empresas. En tanto, un 35% optó por flexibilizar la legislación para facilitar la contratación de trabajadores, aun cuando eso implique modificar algunos beneficios o condiciones actuales. Un 18% no se identificó con ninguna de las alternativas y un 7% respondió que no sabía.

La encuesta también midió el respaldo a una flexibilización específica de los contratos. En ese escenario, un 45% dijo estar de acuerdo con avanzar en esa dirección si ello permite aumentar la contratación de trabajadores, mientras que un 35% manifestó su desacuerdo y un 21% adoptó una posición neutral.

Respecto de las políticas laborales que la ciudadanía considera prioritario mantener sin modificaciones, la indemnización por años de servicio encabezó las preferencias con un 30%, seguida por la jornada laboral de 40 horas, con un 27%.

Entre los jóvenes de 18 a 34 años, la jornada de 40 horas aparece como el beneficio que más se busca preservar, con un 34%, superando a la indemnización por años de servicio (27%). En cambio, entre quienes tienen 35 años o más, la indemnización concentra el mayor respaldo.

Por nivel socioeconómico también se observan diferencias. En el segmento C2, la indemnización por años de servicio alcanza un 41% de las preferencias, mientras que en el grupo C3 la jornada de 40 horas lidera con un 33%.

La encuesta Data Influye se realizó entre el 23 y el 27 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.002 entrevistas, con un margen de error estimado de ±3,1%.