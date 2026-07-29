Bencinas subirán $32,9 por litro desde este jueves y diésel aumentará $28,5

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que las gasolinas de 93 y 97 octanos subirán $32,9 por litro, mientras que el diésel aumentará $28,5 por litro. Los nuevos valores comenzarán a regir este jueves 30 de julio y se mantendrán durante tres semanas.

La parafina y el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular no tendrán variaciones. La estatal entregará su próximo informe de precios estimados el miércoles 19 de agosto.

El incremento interrumpe la trayectoria a la baja que habían mostrado los combustibles durante las últimas semanas. Las bencinas todavía debían retroceder cerca de $200 para compensar el alza registrada a fines de marzo, mientras que en el caso del diésel la diferencia alcanzaba los $231,5.

Tensiones internacionales presionan los precios

El repunte fue vinculado con el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos diera por terminado el alto el fuego con Irán y atacara al país. En ese escenario, el petróleo Brent alcanzó máximos de US$100 por barril y posteriormente se ubicó en torno a US$90, mientras el dólar operó cerca de los $930.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, agregó que los ataques contra refinerías en Medio Oriente y Rusia también han incidido en el valor internacional de las gasolinas. La autoridad aseguró que el Gobierno decidió “actuar de modo más paulatino que la vez anterior” y espera que el escenario internacional se estabilice durante las próximas tres semanas.