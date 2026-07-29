Contraloría suspende sin sueldo a directora jurídica de Valparaíso por no entregar informes

La Contraloría General de la República (CGR) suspendió de sus funciones a la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, debido al incumplimiento reiterado de su obligación de responder diversos requerimientos del organismo fiscalizador.

Según informó la CGR, la medida comenzó a regir este miércoles 29 de julio y se mantendrá vigente hasta que sean recibidos íntegramente los informes solicitados. Mientras dure la suspensión, el municipio deberá detener el pago total de las remuneraciones de la funcionaria.

La decisión se fundamenta en el artículo 9 de la Ley 10.336, que autoriza al contralor general a solicitar directamente información a autoridades y funcionarios públicos. El incumplimiento puede ser sancionado con una multa o con la suspensión sin goce de remuneraciones hasta la entrega de los antecedentes.

Segunda medida de apremio del año

La Contraloría indicó que esta es la segunda vez durante el 2026 que aplica una medida de apremio de estas características.

El organismo remarcó que el cumplimiento de los mecanismos de reporte es fundamental para garantizar la transparencia, el control y la correcta tramitación de los procesos disciplinarios dentro de la administración pública.