“Es necesario un director de orquesta”: el llamado de Schalper a La Moneda para definir un vocero

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, planteó que el Gobierno de José Antonio Kast necesita nombrar con urgencia a un vocero exclusivo que ordene la comunicación de La Moneda y permita transmitir con mayor claridad sus prioridades, en medio de las diferencias de agenda que han surgido dentro del oficialismo.

“El Gobierno del Presidente Kast necesita un vocero que, ojalá diariamente, o al menos cada dos, tres días, les transmita a los chilenos dónde están los focos”, afirmó el diputado en entrevista con La Tercera, aludiendo al cargo dual de Claudio Alvarado, ministro tanto de Interior como de la secretaría general de Gobierno. Según su análisis, “en el contexto de ruido ambiente que desafortunadamente se está generando, va a ser necesario poner un director de orquesta”.

Schalper sostuvo que la falta de una vocería centralizada estaría dificultando que anuncios del Ejecutivo tengan mayor presencia en la opinión pública. Entre ellos mencionó la incorporación progresiva de distintos tipos de cáncer al GES y un paquete de más de 200 mil empleos.

Respecto de si fue un error no reemplazar a Mara Sedini con una autoridad dedicada exclusivamente a esa función, afirmó que “es necesario tener una persona que les cuente a los chilenos diariamente cuál es el mensaje del gobierno. En vista de las circunstancias actuales, el Gobierno del Presidente Kast necesita un vocero urgentemente”.

El parlamentario también vinculó la ausencia de esa figura con las distintas intervenciones de ministros frente a determinados temas, como ocurrió con las vocerías relacionadas con los aranceles de Estados Unidos. A su juicio, contar con una persona encargada de fijar la posición oficial permitiría ordenar el mensaje del Ejecutivo.

“Eso también es efecto de que no contemos con alguien que fije la vocería oficial del Gobierno. Pero yo creo que hay mucha acción del Gobierno. En seguridad, mientras la señora Vallejo se permite mentir, el ministro Arrau nos cuenta que hemos bajado en un 17% en materia de homicidios, prácticamente a un tercio los ingresos ilegales”, afirmó.

Sus declaraciones se producen mientras distintos partidos del oficialismo impulsan iniciativas propias, como son los casos de la idea de privatizar Codelco de manera parcial o total o la iniciativa “Escucha su corazón” ―que si bien nació en sectores de la derecha no integrados al Gobierno sí encontró defensores oficialistas―. Schalper manifestó preocupación por lo que describió como una “competencia de quién está poniendo la música”, debido a que, según sostuvo, ese escenario termina generando un “ruido ambiental que perjudica al gobierno”.

“Todos los partidos tienen derecho a hablarles a sus electores, a sus nichos de apoyo. Eso es parte de la actividad política. Pero cuando uno es oficialista tiene que entender que el foco de la acción política, y esto siempre nos lo recordaba el presidente Piñera, tiene que estar en las prioridades de los chilenos y en la agenda del gobierno”, añadió.

“Tenemos que entender que los chilenos van a apoyar al Gobierno en la medida que sientan que sus prioridades son también las del gobierno y del oficialismo. Hoy las prioridades de los chilenos son seguridad, empleo e ingresos”, señaló.

Sus palabras resuenan a las emitidas por el Presidente, quien anoche realizó un llamado de atención al oficialismo, precisamente a raíz del ruido mediático que generaron ambas idea.

“Siendo muy respetuoso siempre de esos debates, de esas discusiones y siendo muy transparente, digo: ¿serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?, ¿en las ocupaciones principales que tenemos que tener? En ese debate que saca titulares, pero que no siempre aporta”, sostuvo José Antonio Kast ayer en el 107° aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago (CSS).

““La agenda de los chilenos es la agenda del Gobierno. Es una agenda en el tema de seguridad, hay una agenda en temas de crecimiento, en temas de empleo, una agenda en temas de educación, una agenda en temas de innovación”, aseguró el jefe de Estado.