Monsalve vuelve a arresto domiciliario total tras revés judicial

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve vuelva a cumplir arresto domiciliario total, tras revocar la rebaja de la medida cautelar dictada hace menos de dos semanas.

Según informó Radio Bío Bío, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había acogido el 23 de julio una solicitud de la defensa y reemplazado el arresto total por arresto domiciliario nocturno.

El tribunal de alzada dejó sin efecto esa decisión “por estimarse que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima” y resolvió mantener la cautelar más gravosa contemplada en el artículo 155 del Código Procesal Penal.

A la espera del juicio

Monsalve se encuentra a la espera del juicio por el delito de violación, luego de una investigación que se ha extendido por más de un año y medio.

[*] Este artículo contiene elementos de un proceso judicial en curso. Los hechos o cargos pueden ser desestimados durante la investigación o el juicio, por lo que el imputado no debe ser considerado culpable mientras no exista una sentencia.