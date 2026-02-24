Entre el garrote de Trump y el mercado de Pekín: la ruda carta náutica del embajador de Kast en EEUU

El empresario Andrés Ergas, el exsubsecretario de Sebastián Piñera Rodrigo Yáñez o un tercer varón. Aunque todavía en La Moneda chica no se ha tomado una definición, la próxima semana será clave para zanjar quién será el próximo embajador del Gobierno del Presidente electo José Antonio Kast en Washington, luego de la semana más tensa desde la guerra de Irak entre La Moneda y la Casa Blanca.

Una delegación de quienes serán las autoridades de la administración entrante, de los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía, llegará a Washington la próxima semana para una reunión con la Cámara de Comercio de la capital estadounidense, considerada una de las más influyentes del mundo.

En la lista de invitados figura Andrés Ergas, lo que en círculos diplomáticos ha sido interpretado como una posible presentación en sociedad del próximo embajador de Chile en Estados Unidos. Otros señalan que Ergas no es el único candidato que irá en la comitiva, aunque sin confirmar nombres.

Pese a lo anterior, en el entorno del Mandatario electo afirman que aún no se define quién de los tres candidatos será el futuro embajador de Chile en Estados Unidos. En el excomando presidencial se preparan para desembarcar en un Washington que ha dejado de lado la diplomacia tradicional por una estrategia de presión directa, donde el ejemplo más evidente es la revocación de las visas a tres funcionarios del actual Gobierno de Chile, encabezados por el ministro Juan Carlos Muñoz.

Bajo la denominada “Doctrina Donroe”, el Gobierno de Donald Trump busca reafirmar su dominio absoluto sobre el hemisferio occidental, situando a Chile en el epicentro de una disputa geopolítica entre Estados Unidos y China.

La neutralidad en jaque entre dos potencias

Por décadas, Chile mantuvo una neutralidad pragmática, con China como socio comercial y Estados Unidos como principal inversor. Sin embargo, analistas de la diplomacia chilena advierten que este equilibrio ya no es automático, por lo que el principal reto del futuro embajador será gestionar la exigencia de Washington de “elegir bando”, bajo la premisa de que “el hemisferio es nuestro”.

En el Edificio Carrera, entre los diplomáticos con experiencia en conflictos, la reciente revocación de visas a tres altos funcionarios chilenos por el proyecto del cable submarino con empresas chinas es vista como “una medida de fuerza inédita” y una advertencia directa al Gobierno de Kast: cualquier acercamiento tecnológico a Pekín tendrá costos políticos inmediatos, pero no así en otros rubros.

El representante de Chile que suceda a Juan Gabriel Valdés –dos veces embajador en Washington y excanciller– deberá lidiar con la guerra por la hegemonía de los datos. Estados Unidos considera que el proyecto Chile-China Express es una amenaza a la seguridad del continente, debido al riesgo de “piratería extranjera maligna”.

Incursiones de “actores malignos extranjeros”

Así incluso lo deslizó el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd. En una conferencia de prensa denunció incursiones de “actores malignos extranjeros” en las telecomunicaciones chilenas, poniendo en riesgo –según él– la privacidad de los ciudadanos. Mencionó que estos actores han adquirido empresas constructoras locales para robar datos de propiedad exclusiva y manipular licitaciones, lo cual calificó como un peligro para la economía.

Al ser consultado sobre proyectos específicos como el cable de fibra óptica hacia Hong Kong, señaló que las empresas privadas no utilizarán infraestructura que no sea segura o que esté sujeta a leyes extranjeras que obliguen a entregar datos al Gobierno (en alusión a China). Citó los ejemplos de Perú y Argentina, afirmando que han perdido soberanía sobre territorios y puertos debido a este tipo de proyectos.

En cuanto al Gobierno de Kast, el embajador expresó su voluntad de trabajar con la nueva administración para proveer la seguridad y prosperidad que el electorado demandó en las urnas. Manifestó confiar en que el Presidente electo chileno operará de manera “abierta y honesta”, abordando seriamente la protección de datos personales y la seguridad nacional.

Analistas internacionales, que monitorean el caso en reserva, señalan que uno de los mayores obstáculos internos para el nuevo embajador de Chile en Washington será conciliar la presión de Trump con los intereses del gran empresariado chileno. China compra el 40% de las exportaciones nacionales y es vital para sectores como el cobre y el agro.

La relación Kast-Trump

El representante en Washington deberá evitar que la alineación ideológica con Trump desencadene represalias comerciales de Pekín, similares a las sufridas por Panamá tras cancelar proyectos chinos.

A pesar de cierta sintonía entre Kast y Trump, para el Edificio Carrera la política de “America First” representa un riesgo económico importante que va de la mano de una delgada línea política, que sería uno de los mayores desafíos para el sucesor de Valdés.

El presidente estadounidense ha anunciado intenciones de invocar la Sección 122 para imponer aranceles generalizados de entre el 10% y el 15%. El embajador tendrá la tarea técnica y política de defender el Tratado de Libre Comercio para evitar que los productos chilenos pierdan competitividad en el mercado norteamericano.

Un escollo simbólico, pero crucial, será la percepción de soberanía. La participación de Kast en la cumbre “Shield of the Americas” en Miami ha sido cuestionada por exdiplomáticos como un posible “besamanos a Trump”.

El futuro embajador deberá implementar lo que expertos llaman una “autonomía estratégica pragmática”: privilegiar a Estados Unidos en defensa y ciberseguridad, pero “blindar las reglas” comerciales para no discriminar por país, sino por criterios técnicos de riesgo, manteniendo así la puerta abierta a Pekín.

Rodrigo Yáñez o Andrés Ergas no solo deberán ser diplomáticos, sino también administradores de crisis en un escenario donde Estados Unidos ha puesto “la pistola sobre la mesa” para iniciar la charla. Mientras, China observa con atención cada movimiento en su principal fuente de recursos naturales en Sudamérica.