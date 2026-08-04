Gobierno no logra contener críticas de sus propias filas por test de drogas de exsubsecretario

La Moneda removió a Juan Pablo Rodríguez de la Subsecretaría de Hacienda tras el resultado positivo de un test de drogas, pero no ha conseguido cerrar el episodio. Diez días después, las dudas sobre el procedimiento, los nuevos análisis negativos y la presión de los propios partidos oficialistas transformaron una decisión administrativa en un conflicto político que ya enfrenta al Gobierno con Republicanos y tensiona a la UDI.

La ofensiva más dura vino del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. En un chat que comparte con exintegrantes de la Fundación Jaime Guzmán, el senador emplazó al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a pedir disculpas a Rodríguez por el “desdén” frente al caso, los supuestos trascendidos en su contra y la “irresponsabilidad” en la aplicación del protocolo.

“Muy grave el daño que le han hecho a Juan Pablo. Espero podamos revertirlo”, escribió Squella, según publicó Ex-Ante. El reproche apuntó directamente a Pavez por su responsabilidad formal en la implementación del sistema de exámenes.

La respuesta del Gobierno llegó por boca del ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, quien defendió a su subsecretario y acusó al timonel republicano de mezclar las relaciones personales con las decisiones políticas.

“Tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones”, afirmó Alvarado en Radio ADN. Según explicó, el proceso se construyó sobre la legislación vigente, los instructivos de la Contraloría y criterios técnicos de Senda.

Lejos de retroceder, Squella escaló la controversia. “Desde el momento que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad”, respondió en redes sociales. Además, insistió en que Pavez debería reconocer la necesidad de corregir un protocolo que, a su juicio, terminó provocando una “estigmatización brutal” contra Rodríguez.

El intercambio destapó un malestar que Republicanos mantenía bajo reserva. Según consigna La Tercera, en la colectividad cuestionan que el Ejecutivo haya actuado con excesiva rapidez, que no escuchara suficientemente la versión del exsubsecretario y que priorizara una salida comunicacional antes de despejar las dudas técnicas sobre el procedimiento.

UDI: “Somos de la idea de que Juan Pablo Rodríguez debería reincorporarse al Gobierno”

Aunque Rodríguez nunca militó en Republicanos, mantenía vínculos estrechos con dirigentes de la tienda y había sido considerado como candidato parlamentario. Su posición dentro del sector se fortaleció durante la tramitación de la megarreforma, donde asumió un papel relevante en las negociaciones del Ejecutivo.

La presión aumentó después de que la exautoridad difundiera nuevos resultados negativos. Esos exámenes no invalidan por sí solos el análisis oficial ni corresponden necesariamente a una contramuestra de la misma muestra, pero sirvieron de combustible para quienes exigen revisar su salida.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pidió abiertamente su retorno. “Somos de la idea de que Juan Pablo Rodríguez debería reincorporarse al Gobierno”, afirmó en Radio Duna.

La UDI, sin embargo, defendió a Pavez frente al ataque republicano. Ramírez destacó su profesionalismo y el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, cuestionó que Squella se dedique a abrir disputas con autoridades del Ejecutivo en lugar de respaldar al Gobierno.

En Palacio también cayó mal la ofensiva. De acuerdo al citado medio, algunas fuentes consideran que Squella “se sobregiró” al apuntar personalmente contra Pavez y luego enfrentarse con Alvarado. En Republicanos, en cambio, sostienen que su presidente verbalizó una molestia extendida y que Interior sigue sin asumir las debilidades del procedimiento.

El caso abrió, además, señales distintas dentro del gabinete. Mientras Alvarado aseguró que Rodríguez permanecerá fuera del Ejecutivo y anunció la búsqueda de un reemplazante, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que existe una decisión superior pendiente sobre una eventual reincorporación, aunque precisó que él continúa buscando subsecretario.

Alvarado volvió después a cerrar esa puerta y sostuvo que Rodríguez debe defender su nombre desde fuera del Gobierno.

La Moneda enfrenta así una encerrona. Reincorporarlo implicaría admitir, al menos políticamente, que la salida pudo ser precipitada; mantenerlo fuera alimenta las críticas de sus propios aliados. El Gobierno quiso convertir el examen positivo en un caso cerrado, pero terminó abriendo una pelea sobre el protocolo, la lealtad interna y el costo de haber apartado a una autoridad antes de disipar todas las dudas.