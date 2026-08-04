Economistas progresistas rechazan privatización de Codelco y advierten pérdida de ingresos fiscales

El Grupo de Economistas de la Red de Centros Progresistas rechazó cualquier apertura de la propiedad de Codelco a capitales privados y cuestionó la eventual venta de activos de la cuprífera y la privatización de otras empresas estatales, alternativas que han sido planteadas durante los últimos días por representantes del oficialismo.

En un comunicado difundido este martes, los especialistas sostuvieron que las empresas públicas forman parte del patrimonio estratégico del país y cumplen un papel relevante en sectores que requieren grandes inversiones, administran recursos naturales o prestan servicios esenciales.

Según las cifras citadas por el grupo, el Estado participa mayoritariamente en 33 empresas y sociedades, cuyo patrimonio total alcanzó los $21,7 billones en 2024 y que generan cerca de 46.800 empleos directos. En el listado figuran Codelco, ENAP, EFE, Metro, Correos de Chile, TVN y las diez empresas portuarias estatales.

El documento surge después de que dirigentes de partidos de Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el presidente de Codelco plantearan la posibilidad de desprenderse de activos considerados “prescindibles”. En el debate también se ha mencionado una eventual privatización de Correos de Chile y de los puertos públicos.

Respecto de Codelco, los economistas reconocieron que la minera enfrenta retrasos en sus proyectos estructurales, mayores costos, un elevado endeudamiento y problemas de productividad. Sin embargo, afirmaron que esas dificultades corresponden a desafíos de gestión y gobernanza, y no justifican una privatización parcial o total ni la venta de activos.

“Alivio fiscal transitorio, pero disminución de ingresos permanentes”

El grupo sostuvo que la empresa ha entregado alrededor de US$164 mil millones al Estado durante su historia y aseguró que, de acuerdo con proyecciones de la Dirección de Presupuestos, sus aportes fiscales alcanzarían nuevamente los US$3 mil millones durante 2026.

Como alternativa, propuso revisar la relación financiera entre Codelco y el fisco, debido a que históricamente gran parte de sus excedentes ha sido retirada para financiar gasto público. Una mayor capitalización y reinversión, señalaron, permitiría recuperar producción, reponer reservas, reducir costos y acelerar los proyectos estructurales.

Los economistas también respaldaron las asociaciones con compañías privadas para desarrollar yacimientos y expandir la actividad de Codelco, pero descartaron que esa cooperación implique entregar participación en la propiedad de la empresa.

Finalmente, advirtieron que utilizar la venta de activos estatales para reducir la deuda pública produciría un alivio fiscal transitorio, pero disminuiría los ingresos permanentes provenientes de impuestos y dividendos. “Vender las empresas del Estado o sus activos es pan para hoy y hambre para mañana”, afirmaron, junto con llamar a fortalecer los gobiernos corporativos, la transparencia, la productividad y la rendición de cuentas de las compañías públicas.