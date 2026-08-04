Presidente Kast valora fallo que mantiene absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

El Presidente José Antonio Kast valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó los recursos de nulidad presentados contra la sentencia absolutoria del excarabinero Claudio Crespo por las lesiones sufridas por Gustavo Gatica durante el estallido social en noviembre de 2019.

A través de su cuenta en X, el Mandatario sostuvo que “la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro”, luego de que el tribunal de alzada resolviera mantener la absolución dictada en enero por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

La resolución de la Corte rechazó las impugnaciones presentadas por el Ministerio Público y los querellantes, que buscaban anular el juicio y la sentencia para realizar un nuevo proceso. La revisión había quedado fijada para este 3 de agosto tras los alegatos realizados en julio.

Crespo había sido acusado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas por los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2019, cuando Gatica recibió impactos de perdigones y perdió completamente la visión.

Finalmente, en su fallo de primera instancia, el tribunal absolvió al exuniformado y también lo reconoció como al autor de los disparos que cegaron a Gatica. La mayoría de los jueces concluyó que su conducta se encontraba amparada por una causal de justificación de legítima defensa.