Director del INDH refuta a Rabat por críticas a querellas y defiende facultades

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, protagonizaron su primer enfrentamiento público por la reforma que el Gobierno prepara para modificar las atribuciones del organismo.

El cara a cara ocurrió en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, convocada para analizar una moción presentada por diputados oficialistas de Renovación Nacional. Según informó BioBioChile, la discusión se concentró en la intención del Ejecutivo de eliminar la facultad del INDH para presentar querellas.

Ljubetic defendió la actuación del instituto y sostuvo que su mandato se ajusta a los Principios de París, que establecen estándares de independencia, pluralismo y protección de los derechos humanos.

“De más de 6 mil querellas presentadas por el instituto (…) solo tenemos siete casos de condenas en costas. La actividad judicial tiene que ver con la promoción y defensa de los derechos humanos”, afirmó.

Rabat acusa un uso “abusivo”

El ministro respondió que las condenas en costas muestran que, en esos casos, los tribunales concluyeron que no existían antecedentes suficientes para sostener las acciones judiciales.

“Cuando un tribunal condena en costas es porque entiende que no existían elementos suficientes para litigar”, señaló Rabat, quien acusó al INDH de haber realizado un “mal uso” e incluso un “abuso” de esa facultad.

El secretario de Estado agregó que entre el 2019 y el 2020 el organismo interpuso 3.247 querellas criminales, de las cuales, afirmó, solo 68 fueron acogidas. “Lo cual demuestra que hay un ejercicio totalmente abusivo de la acción penal”, sostuvo.

La controversia continuará en paralelo a la tramitación de la moción oficialista y al anteproyecto que elabora el Ministerio de Justicia para reformar las atribuciones del INDH.