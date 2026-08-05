Gobierno retira a Chile del Movimiento de Países No Alineados tras 55 años

El Gobierno oficializó la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), poniendo fin a una participación iniciada en 1971, durante la administración del expresidente Salvador Allende. La decisión fue comunicada mediante una nota verbal enviada a Naciones Unidas.

Según informó Radio Bío Bío, la comunicación fue recibida por la presidencia del organismo, actualmente encabezada por Uganda, y distribuida entre sus Estados miembros. El bloque surgió durante la Guerra Fría como una plataforma para países que buscaban mantener autonomía respecto de las principales potencias.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que la organización fue creada “como movimiento político en otro contexto global” y que actualmente “no responde a los nuevos desafíos y a la realidad internacional”.

Advertencias por efectos diplomáticos

Diplomáticos citados por el medio advirtieron que la salida podría tensionar la política de autonomía estratégica de Chile, su relación con el sur global y su participación en instancias multilaterales.

También plantearon posibles consecuencias para la candidatura de Valparaíso como sede de la futura secretaría del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ). Además, señalaron que la ausencia chilena podría facilitar que Bolivia reactive dentro del grupo su reivindicación marítima.

Cancillería sostuvo que la determinación no implica abandonar la cooperación internacional. “Chile mantiene su respaldo al multilateralismo y seguirá promoviendo los principios rectores de su política exterior de manera activa a través de su participación en otros organismos y foros”, afirmó.