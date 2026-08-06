Héctor Cossio analiza cómo la agenda de seguridad busca encapsular la crisis del desempleo

El editor general de El Mostrador, Héctor Cossio, sostuvo que la nueva agenda de seguridad presentada por el Gobierno responde también al contexto de deterioro del empleo y afirmó que el Ejecutivo busca contener el impacto político que podría generar el aumento de la desocupación.

Durante una entrevista en Al Pan Pan de El Mostrador, Cossio señaló que el momento escogido para anunciar las medidas coincide con un cambio en la conversación pública.

“Esta reforma o estas medidas de seguridad, antidelincuencia y anticrimen organizado, llegan en un momento donde la conversación pública estaba pasando por otro lado”, afirmó.

A su juicio, el foco ciudadano se había desplazado hacia el mercado laboral.

“La conversación pública estaba pasando más bien por el tema del desempleo”, sostuvo, agregando que el país registra una tasa de desocupación de 9,4% y que siete regiones ya superan el 10%.

El periodista destacó que seis de esas regiones corresponden a zonas donde el Presidente José Antonio Kast obtuvo cerca del 70% de los votos en la última elección.

“En seis de estas regiones, que hoy día presentan los índices más graves de desempleo, el Presidente obtuvo casi el 70 por ciento de los votos”, indicó.

En esa línea, planteó que las expectativas de esos territorios estaban principalmente vinculadas a la recuperación del empleo.

“Las promesas que tuvo el Presidente José Antonio Kast en aquellas regiones donde el principal problema era el desempleo y no la delincuencia, son en esas regiones donde hoy día se ha escalado este problema”, afirmó.

Cossio sostuvo que el Gobierno es consciente de ese escenario.

“El desempleo empieza a escalar de una manera bastante compleja y el gobierno esto lo sabe”, aseguró.

Por ello, estimó que el despliegue de la agenda de seguridad también busca responder al impacto comunicacional del deterioro económico.

“Seguramente vamos a ver una inundación de la zona con baterías de seguridad que son muy necesarias y un intento de aplacar comunicacionalmente lo que vemos como una crisis que yo creo que al gobierno le preocupa mucho”, concluyó.