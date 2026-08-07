Orrego pide a Hacienda cerrar vacío legal tras caso ASPOR: “Pagar primero y discutir después”

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, acudió al Ministerio de Hacienda para solicitar al titular de la cartera, Jorge Quiroz, una modificación legal que impida a las compañías de seguros postergar mediante acciones judiciales el pago de pólizas de garantía “a primer requerimiento”.

La petición se produce luego de que la Corte Suprema confirmara la legalidad de la actuación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y ratificara la multa contra Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR), compañía que mantiene impagos más de $1.000 millones correspondientes al programa de prevención del suicidio Quédate.

“Lo dijimos desde el primer día, ASPOR tiene que pagar. Y hoy la Corte Suprema confirmó de manera categórica que esta aseguradora debe cumplir con sus obligaciones”, afirmó Orrego.

Según expuso el gobernador en una carta dirigida a Quiroz, el caso evidenció un vacío en el artículo 583 del Código de Comercio: aunque las pólizas “a primer requerimiento” deben pagarse inmediatamente y no permiten oponer excepciones para dilatar el desembolso, la normativa no impediría expresamente que la propia aseguradora recurra a medidas judiciales para suspenderlo.

“Existe un vacío legal que permite a las compañías de seguros retrasar el pago de pólizas mediante medidas cautelares, desvirtuando el objetivo de este instrumento y poniendo en riesgo recursos públicos”, sostuvo la autoridad regional.

Orrego señaló que los recursos permanecen impagos después de casi tres años de litigios, pese a los pronunciamientos de la CMF y de los tribunales. Durante ese período, de acuerdo con los antecedentes entregados por el Gobierno de Santiago, ASPOR habría generado cerca de $113 millones en rentabilidad por intereses con esos recursos.

Ante ese escenario, el gobernador solicitó a Hacienda evaluar una modificación al inciso final del artículo 583 del Código de Comercio que consagre la regla de “pagar primero y discutir después”.

La propuesta busca establecer que, mientras una póliza se encuentre vigente, su pago no pueda suspenderse ni postergarse mediante acciones o medidas judiciales solicitadas por la propia aseguradora. Las controversias respecto del incumplimiento que originó el cobro deberían discutirse posteriormente, sin afectar el desembolso inmediato de los recursos garantizados.

Orrego también planteó reforzar las facultades de la CMF para sancionar a las compañías que incumplan los plazos y aumentar las multas aplicables en estos casos.

“Esta propuesta apunta al nivel legal, que es donde está el vacío de fondo, pero comparte también nuestra preocupación por el funcionamiento de la industria de seguros, la cual se ve mermada en su reputación por este tipo de situaciones”, expresó en la carta.

Mientras no exista certeza jurídica respecto de estas pólizas, el gobernador comunicó a Quiroz que el Gobierno de Santiago mantendrá su decisión de no aceptar este instrumento como garantía para proyectos financiados con recursos regionales, incluidos aquellos ejecutados a través de municipios.