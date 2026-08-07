Inflación se modera en julio: IPC sube 0,1% y variación anual cae a 3,5%

La inflación entregó nuevas señales de moderación durante julio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,1%, luego del 0% anotado durante junio y en línea con las expectativas del mercado.

Con el nuevo registro, la inflación acumuló un incremento de 2,9% durante los primeros siete meses de 2026, mientras que la variación en doce meses descendió hasta 3,5%, desde el 4,3% registrado el mes anterior. De esta manera, el indicador anual continuó acercándose a la meta de 3% del Banco Central.

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), diez de las trece divisiones que componen la canasta del IPC tuvieron incidencias positivas durante julio, mientras dos presentaron bajas y una no registró incidencia.

Entre las principales presiones al alza estuvieron los alimentos y bebidas no alcohólicas, división que aumentó 0,7% durante el mes. Dentro de esta categoría destacaron las hortalizas, legumbres y tubérculos, con un incremento de 2,6%, además de las bebidas gaseosas, que subieron 3,6%.

Entre los productos específicos, las frutas de estación anotaron un alza de 6,6%, mientras que 51 de los 81 productos considerados en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas registraron aumentos.

Vivienda y servicios básicos también presentó una variación mensual de 0,7%. El suministro de electricidad aumentó 2,4% y fue una de las principales incidencias positivas del IPC, mientras que los arriendos registraron un incremento de 0,6%.

El contrapeso estuvo en transporte, cuyos precios disminuyeron 3,5% durante julio. La baja estuvo explicada principalmente por los combustibles para vehículos personales, que retrocedieron 9,2%, y el transporte aéreo de pasajeros, que disminuyó 9,4%.

La gasolina registró una caída mensual de 8,5%, con una incidencia de -0,317 puntos porcentuales sobre el IPC, mientras que el petróleo diésel bajó 13,5%, restando otros 0,079 puntos porcentuales al indicador.

De esta forma, la caída de los combustibles permitió compensar parte de las alzas registradas en alimentos, electricidad y arriendos, llevando la inflación anual hasta 3,5%.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, analizó los datos: “La inflación de julio entrega una señal favorable, aunque su composición aconseja cautela, dado que el IPC avanzó apenas 0,1% mensual y la inflación anual cayó con fuerza desde 4,3% hasta 3,5%, acercándose nuevamente a la meta del Banco Central. Sin embargo, buena parte de esta moderación provino de la caída de los combustibles, con la gasolina retrocediendo 8,5% y el diésel 13,5%, mientras alimentos y vivienda subieron 0,7% y medidas menos volátiles mostraron mayor presión, con el IPC sin alimentos y energía aumentando 0,4% y el IPC sin volátiles 0,5%. Esto significa que Chile está retomando una trayectoria de desinflación, pero todavía no puede hablarse de una normalización completa”.