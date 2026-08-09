La cofradía: el opaco circuito de financiamiento de los libertarios que se burlan de niños TEA

Los dichos de Ítalo Omegna abrieron un flanco que pone bajo la lupa el financiamiento de todo el ecosistema libertario, incluida la Fundación Novum, presidida por Omegna, que trabaja con niños en La Legua, puede recibir fondos públicos y tiene un profesor cuestionado por sus credenciales académicas.

El caso de La Cofradía estalló tras viralizarse un video de Ítalo Omegna , ex candidato del PNL, con comentarios sobre abusos a menores y burlas a niños con TEA. La Defensoría de la Niñez y la Federación Nacional de Autismo anunciaron acciones ante el Ministerio Público.

, ex candidato del PNL, con comentarios sobre abusos a menores y burlas a niños con TEA. La Defensoría de la Niñez y la Federación Nacional de Autismo anunciaron acciones ante el Ministerio Público. El escándalo abrió cuestionamientos sobre los vínculos laborales y públicos de sus integrantes . Omegna trabajaba como asesor legislativo y Marcelo Anabalón figuraba en la Municipalidad de La Reina y como asesor del diputado Pier Karlezi.

. Omegna trabajaba como asesor legislativo y Marcelo Anabalón figuraba en la Municipalidad de La Reina y como asesor del diputado Pier Karlezi. La polémica también expuso tensiones y disputas dentro del ecosistema libertario , incluyendo conflictos entre organizaciones como el Instituto Mises Cono Sur y la Fundación Mises Chile, además de dudas sobre sus mecanismos de financiamiento.

, incluyendo conflictos entre organizaciones como el Instituto Mises Cono Sur y la Fundación Mises Chile, además de dudas sobre sus mecanismos de financiamiento. Omegna sigue vinculado a la Fundación Novum , organización que trabaja con niños y adolescentes en La Legua y que, según el Registro Central de Colaboradores del Estado citado en la nota, está habilitada para recibir fondos públicos, aunque no se acreditó que los haya recibido.

, organización que trabaja con niños y adolescentes en La Legua y que, según el Registro Central de Colaboradores del Estado citado en la nota, está habilitada para recibir fondos públicos, aunque no se acreditó que los haya recibido. El reportaje detectó información académica falsa en la presentación de Milton Izamith, fundador de la “Casa Escuela” asociada a Novum: la PUC informó que no cursó Ingeniería Comercial allí y que nunca ha impartido la carrera de Contador Auditor. Este es un resumen de la investigación del periodista Claudio Pizarro, de la Unidad de Investigación de El Mostrador. Lee aquí el reportaje completo.