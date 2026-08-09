Vodanovic (PS) apunta al flanco carcelario de la agenda de Kast: “Hay un gran déficit”

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, puso reparos a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno de José Antonio Kast y apuntó a lo que considera uno de sus principales vacíos: el sistema penitenciario.

En el programa “Mesa Central” de Canal 13, la senadora sostuvo que la propuesta está “muy centrada en orden público” y afirmó que echa de menos medidas sobre construcción y administración de cárceles, tratamiento penitenciario y reinserción social.

“Yo creo que ahí hay un gran déficit en este proyecto que propone el ministro porque las cárceles hoy día también son escuelas del delito”, afirmó.

Vodanovic también cuestionó que el combate al crimen organizado descanse en modificaciones constitucionales. “Poner una frase no va a cambiar la realidad”, dijo respecto de la reforma que busca establecer expresamente como deber del Estado la protección de la seguridad de las personas.

Sin embargo, evitó anticipar una posición sobre el proyecto y un eventual nuevo Estado de Excepción. “No conozco la reforma, no puedo saber si estoy de acuerdo o no, porque no conozco el texto, por lo tanto lo vamos a estudiar”, señaló.

La timonel socialista agregó que las Fuerzas Armadas pueden colaborar en seguridad pública, por ejemplo mediante resguardo perimetral, pero no asumir la función principal de las policías.

La iniciativa será abordada este lunes por los presidentes de los partidos de oposición y parlamentarios de las comisiones de Seguridad y Constitución. Vodanovic aseguró que existe disposición a mejorar los proyectos del Ejecutivo y planteó que la ACOT podría ser una “Agenda 1.0” a la que se incorporen nuevas medidas.