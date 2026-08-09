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Vodanovic (PS) apunta al flanco carcelario de la agenda de Kast: “Hay un gran déficit” PAÍS Foto: AgenciaUNO

Vodanovic (PS) apunta al flanco carcelario de la agenda de Kast: “Hay un gran déficit”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La timonel socialista cuestionó que la ACOT esté concentrada en orden público y echó de menos medidas sobre cárceles, reinserción y persecución del crimen organizado. Sobre la reforma constitucional anunciada por el Gobierno, evitó anticipar un rechazo: “No conozco el texto”.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, cuestionó que la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo del Gobierno de José Antonio Kast esté demasiado centrada en el orden público y advirtió un déficit en materias penitenciarias, construcción de cárceles y reinserción. También relativizó el alcance de la reforma constitucional anunciada por el Ejecutivo, al señalar que “poner una frase” en la Carta Fundamental no cambiará la realidad, aunque evitó anticipar un rechazo porque aún no conoce el texto. Añadió que la oposición está disponible para mejorar los proyectos.
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La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, puso reparos a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno de José Antonio Kast y apuntó a lo que considera uno de sus principales vacíos: el sistema penitenciario.

En el programa “Mesa Central” de Canal 13, la senadora sostuvo que la propuesta está “muy centrada en orden público” y afirmó que echa de menos medidas sobre construcción y administración de cárceles, tratamiento penitenciario y reinserción social.

“Yo creo que ahí hay un gran déficit en este proyecto que propone el ministro porque las cárceles hoy día también son escuelas del delito”, afirmó.

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Vodanovic también cuestionó que el combate al crimen organizado descanse en modificaciones constitucionales. “Poner una frase no va a cambiar la realidad”, dijo respecto de la reforma que busca establecer expresamente como deber del Estado la protección de la seguridad de las personas.

Sin embargo, evitó anticipar una posición sobre el proyecto y un eventual nuevo Estado de Excepción. “No conozco la reforma, no puedo saber si estoy de acuerdo o no, porque no conozco el texto, por lo tanto lo vamos a estudiar”, señaló.

La timonel socialista agregó que las Fuerzas Armadas pueden colaborar en seguridad pública, por ejemplo mediante resguardo perimetral, pero no asumir la función principal de las policías.

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La iniciativa será abordada este lunes por los presidentes de los partidos de oposición y parlamentarios de las comisiones de Seguridad y Constitución. Vodanovic aseguró que existe disposición a mejorar los proyectos del Ejecutivo y planteó que la ACOT podría ser una “Agenda 1.0” a la que se incorporen nuevas medidas.

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