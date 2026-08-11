Alvarado apunta a débil coordinación estatal durante el estallido social

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, afirmó este martes ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el estallido social que “fue clarísimo que había una débil coordinación interinstitucional”.

En su exposición el secretario de Estado sostuvo que las autoridades carecían de información oportuna y confiable para adoptar decisiones durante la crisis de octubre de 2019.

Alvarado, quien era subsecretario durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, señaló que los organismos públicos no estaban suficientemente coordinados ni contaban con capacidades adecuadas de anticipación y respuesta. A su juicio, lo ocurrido reveló “una falla de capacidad estatal” y no la responsabilidad exclusiva de una institución.

Según su análisis, el Estado no logró anticipar la velocidad, extensión y transformación de la crisis, que comenzó con las evasiones masivas en el Metro y derivó en protestas, saqueos, hechos de violencia y ataques contra infraestructura crítica.

El biministro vinculó esa experiencia con las reformas aprobadas posteriormente en materia de seguridad. Entre ellas destacó la nueva ley de inteligencia, actualmente en implementación, como una herramienta destinada a mejorar la prevención y la capacidad de reacción estatal.

A la sesión también asistió el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien abordó el papel desempeñado por la Cancillería durante la crisis y la necesidad de resguardar la confianza internacional en Chile.

El canciller calificó como una “decisión sensata y sabia” la suspensión de las cumbres APEC y COP25, programadas para noviembre y diciembre de 2019 en Santiago. Sin embargo, sostuvo que su cancelación significó perder una oportunidad histórica para proyectar al país.