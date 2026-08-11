Señales de alerta: pérdida del Glaciar Universidad, incendio en Quilicura y costo hídrico de la IA

En esta nueva sección de Juego Limpio revisaremos los cambios en el clima, el agua y los ecosistemas que conviene mirar de cerca.

Glaciar Universidad acelera su pérdida de hielo

El glaciar Universidad, el más extenso de la Región de O’Higgins y responsable de aportar entre un 20% y un 25% del caudal estival del río Tinguiririca, perdió durante el último año hidrológico un volumen de hielo equivalente a 36 millones de metros cúbicos de agua, según el Informe de Monitoreo Glaciológico 2024-2025 elaborado por la Universidad de O’Higgins para la Dirección General de Aguas. Las mediciones muestran que la nieve solo logró acumularse sobre los 3.500 metros de altitud y que bajo los 3.000 metros hubo derretimiento incluso durante el invierno. En algunos sectores de la lengua glaciar, la pérdida de espesor alcanzó los diez metros.

¿Por qué importa? Porque la señal se suma a una tendencia de largo plazo: desde 1955, la superficie del glaciar se redujo cerca de un 19%, desde 31,5 a 25,6 kilómetros cuadrados, mientras su frente retrocede actualmente unos 24 metros por año. Los investigadores advierten que el glaciar continúa perdiendo más hielo del que recupera mediante las nevadas y permanece en desequilibrio frente a las actuales condiciones climáticas. El fenómeno importa especialmente por su función como reserva de agua para Chile central y por sus posibles efectos sobre la disponibilidad hídrica durante las próximas décadas.

Incendio en Quilicura deja una contaminación que podría persistir

El incendio originado tras una fuga de amoniaco en la fábrica Panimex de Quilicura afectó a dos plantas químicas, obligó a suspender las clases en la comuna y motivó un sumario sanitario contra la empresa, que ya había registrado siniestros en 2013, 2014 y 2017. El experto de la Universidad de Santiago José Luis Salazar advirtió que el episodio debe considerarse potencialmente tóxico, pues la combustión de sustancias químicas y materiales industriales puede liberar partículas finas, hollín, monóxido de carbono, vapores irritantes y compuestos orgánicos.

Salazar explicó que el color y el tamaño de la nube no permiten determinar por sí solos su toxicidad, la cual dependerá de las sustancias quemadas, sus cantidades y las concentraciones liberadas. Su permanencia también está condicionada por el viento, la temperatura, la inversión térmica y la eventual combustión residual. Aunque el humo deje de verse, podrían continuar suspendidas partículas finas o permanecer residuos contaminantes sobre techos y vehículos, por lo que su desaparición visual no implica necesariamente el fin del riesgo.

El costo hídrico de la inteligencia artificial

Cada consulta a una plataforma de inteligencia artificial activa servidores que operan permanentemente y generan grandes cantidades de calor, por lo que algunos centros de datos utilizan agua en sus sistemas de refrigeración. Sebastián Ferrada, académico de la Universidad de Chile, explica que una consulta a un modelo generativo puede demandar cerca de diez veces más energía que una búsqueda convencional, aunque el impacto varía según el modelo, la extensión de la respuesta y la eficiencia de las instalaciones. Para disminuir el consumo de agua potable existen alternativas como la refrigeración por aire, la recirculación y el uso de aguas residuales tratadas, pero algunas requieren más energía o presentan otros efectos ambientales.

El especialista advierte que el principal riesgo para Chile es la concentración de centros de datos en territorios como la Región Metropolitana, donde el estrés hídrico es estructural y distintos usuarios ya compiten por el agua disponible. Más que rechazar estas infraestructuras, Ferrada plantea evaluar dónde se instalan, qué fuente de agua utilizan, cuánto consumen y qué beneficios dejan en las comunidades. En un país afectado por una sequía prolongada, sostiene, el crecimiento de la industria digital podría generar nuevos conflictos sociales y ambientales si depende de reservas escasas de agua dulce.