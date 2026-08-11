Cuando el agua desaparece: las lecciones que dejaron las sociedades antiguas

Chile enfrenta una crisis hídrica que ya no puede atribuirse únicamente a la falta de lluvias. Tras más de una década de megasequía, numerosas cuencas presentan un elevado estrés por la combinación del cambio climático, el aumento del consumo y la extracción intensiva de aguas subterráneas.

Estudios recientes advierten que el bombeo excesivo explica buena parte del descenso de los acuíferos de la zona central y que su recuperación podría tardar décadas. La pregunta, entonces, no es solo de dónde obtener más agua, sino cuánto tiempo podrán sostenerse las actuales formas de habitar y producir en territorios cada vez más secos.

Aunque la magnitud de la crisis contemporánea parece inédita, la escasez de agua ha acompañado a las sociedades humanas durante miles de años. Un análisis difundido por el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), basado en evidencias arqueológicas y paleoambientales de Los Vilos, el desierto de Atacama y la Patagonia, reconstruye cómo distintas comunidades enfrentaron los cambios climáticos ocurridos durante el Holoceno, período iniciado hace unos 11.700 años. Los registros revelan sociedades capaces de modificar sus costumbres y aprovechar nuevas oportunidades, pero también muestran que la adaptación tenía un límite.

En la Pampa del Tamarugal, por ejemplo, las comunidades desarrollaron agricultura durante períodos de mayor humedad y lograron mantener sus cultivos pese a las oscilaciones del clima. Sin embargo, cuando llegó una fase de aridez más intensa, la estrategia dejó de funcionar y el territorio aparentemente quedó deshabitado. Siglos después, el retorno de condiciones más húmedas permitió que algunas familias volvieran a sembrar sobre antiguos campos prehispánicos. Para el investigador de CEAZA Antonio Maldonado, estos episodios demuestran la existencia de una memoria cultural que conserva conocimientos sobre dónde y cuándo es posible ocupar un territorio.

La respuesta fue diferente en la costa de Los Vilos. Allí, los grupos cazadores-recolectores no permanecieron limitados al borde costero cuando comenzaron a escasear los recursos, sino que ampliaron su movilidad y fortalecieron sus relaciones con los valles interiores y la cordillera. En lugar de depender de un solo ambiente, diversificaron sus fuentes de alimento y extendieron sus redes de intercambio. En la Patagonia ocurrió otro proceso: cuando parte del bosque se abrió, las comunidades de la estepa avanzaron hacia el oeste y aprovecharon un paisaje en transformación, aunque todavía no se sabe si ellas participaron en esa apertura o simplemente respondieron a un cambio natural.

Las experiencias del Holoceno dejan una advertencia incómoda para el Chile actual: resistir no significa permanecer indefinidamente en el mismo lugar ni sostener las mismas actividades a cualquier costo. Las sociedades antiguas sobrevivieron porque fueron capaces de desplazarse, cooperar y cambiar sus formas de subsistencia; cuando esas alternativas se agotaron, debieron abandonar determinados territorios.

Hoy existen pozos profundos, embalses, plantas desaladoras y sistemas avanzados de riego, pero ninguna tecnología puede producir agua ilimitada. La lección del pasado es clara: la verdadera adaptación comienza cuando una sociedad reconoce los límites de su entorno y transforma a tiempo su manera de vivir en él.